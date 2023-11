De Ketelaere, distrazione al ginocchio: potrebbe saltare Atalanta-Napoli

Gazzetta: dovrà essere rifatto il punto della situazione durante la sosta. Gasperini spera di averlo nello scontro diretto del 25 novembre.

L’ex Milan in prestito all’Atalanta Charles De Ketelaere ha riportato un infortunio dopo il match contro l’Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport:

“Il bollettino medico dell’Atalanta ha annunciato l’indisponibilità di De Ketelaere, Ruggeri e Scalvini. L’allarme, però, scatta per il belga, vittima di postumi distrattivi al ginocchio sinistro con interessamento del legamento collaterale mediale. Sicuramente salterà la sfida contro l’Udinese di domenica e con ogni probabilità non andrà in Nazionale. La speranza di Gasperini è di riaverlo contro il Napoli il 25 novembre, ma si dovrà rifare il punto della situazione durante la sosta”.

IL BELGA ALL’ATALANTA:

A Bergamo, può trovare l’ambiente giusto per rasserenarsi e scrollarsi di dosso le tossine che si porta dietro dal primo giorno a Milano. Non avrà più il peso dei soldi pagati dal club per il suo cartellino, arrivando in prestito con diritto di riscatto, né i mormorii di un pubblico giustamente esigente come quello rossonero. I bergamaschi sono abituati alle storie di redenzione di cui sopra e a concedere il beneficio del dubbio ai talenti e sono anche abituati agli scarti del Milan che si trasformano in ottimi giocatori.

I meccanismi della Dea sono decodificati e consentono ai calciatori di medio livello di togliersi qualche pensiero di troppo. In sostanza aiutano i talenti non ancora del tutto compiuti dal punto di vista tattico e psicologico. Inoltre Gasp cerca di esaltare i giocatori offensivi, gli attaccanti, i trequartisti, gli esterni e i centrocampisti, che nell’Atalanta diventano box-to-box a tutto campo e tra questi vi rientra.

