A Salerno potrebbe confermare la mossa della disperazione dell’intervallo col Milan. Rientra Anguissa, avanzerebbe Zielinski

Garcia pensa al Napoli col 4-2-3-1

Garcia pensa a cambiare schema di gioco contro la Salernitana, potrebbe riproporre il 4-2-3-1 con l’avanzamento di Zielinski come sottopunta. Ne scrive il Corriere dello Sport con Antonio Giordano.

E poi adesso c’è Anguissa, che dei meccanismi degli uni e degli altri – è padrone assoluto, ha forza per fungere da protezione dinnanzi alla difesa, sradica palloni dalle riflessioni dei centrocampisti avversari, si inserisce, si abbassa e si allarga, è sostegno per Politano (il titolare di destra) e può con Zielinski e Lobotka combinare l’atteggiamento adeguato alla partita. E quindi, il 4-3-3 sta lì, come un mantra, una garanzia certificata dallo scudetto, dalla vocazione d’un Napoli ch’è stato costruito per stare dentro al tridente; ma, intanto, germoglia l’opzione 2, che potrà addobbare – ed è successo egualmente i vari momenti, lasciando scivolare Zielinski in avanti. E poi dicono che i numeri sono aridi.

Mentre Napoli-Milan pareva ormai ostaggio di quello 0-2 e di vari altri accadimenti del primo tempo, nello spogliatoio Rudi Garcia è intervenuto, ha scomposto le teorie, ha messo al centro del villaggio la disperazione, ha tolto Elmas, ha afferrato Simeone e l’ha mandato in area, poi ci ha aggiunto in difesa Olivera a sinistra e Ostigard in mezzo ma senza alterare nulla almeno là dietro, ed è andato avanti a modo suo: Lobotka e Zielinski i riferimenti a cui abbeverarsi, Raspadori o tra le linee o anche al fianco del Cholito, Politano e Kvara larghi. E’ finita 2-2.

