Garcia ieri ha riunito il consiglio dei saggi a Castel Volturno.

Lo scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.

È possibile – se non addirittura scontato – che Garcia e i suoi, in sala video, abbiano parlato ancora di questo, dell’ennesima notte dei rimpianti in un tempo così breve, degli umori dell’ambiente, dei cambi, del gol di Fofana e degli inspiegabili errori di posizionamento sugli angoli a proprio favore pagati a carissimo prezzo (in tutti i sensi).

Anzi, è possibile che questi capitoli abbiano arricchito la seduta del Consiglio dei Saggi convocata proprio ieri da Rudi al centro sportivo di Castel Volturno, in occasione dell’allenamento: lui, l’allenatore in difficoltà di una squadra in difficoltà, e poi Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui, Anguissa e Zielinski in ordine di schieramento. I senatori ma più semplicemente sette campioni d’Italia che anche con l’Union, nonostante tutto e al di là di tutto, hanno continuato a lottare e a darci dentro fino all’ultimo istante. L’impegno e la voglia del gruppo non sono mai stati in discussione, eppure il disagio tecnico e tattico incorniciato dal gol di Fofana – un’icona impietosa – e i crolli improvvisi sono palesi.

LIBERO SCRIVE CHE PER GUARIRE IL NAPOLI DEVE ESONERARE GARCIA

Libero non è affatto dolce né delicato sulla situazione del Napoli e del suo allenatore.

“Aurelio De Laurentiis metta fine alle sofferenze del Napoli ed esoneri Rudi Garcia. Che senso ha costringere la squadra ad andare in ritiro prima della sfida con l’Empoli? I calciatori non meritano questa punizione, lo è già abbastanza essere allenati da un fantoccio che il presidente ha scelto in preda ai deliri estivi. Gli stessi che gli hanno consigliato di non prendere nemmeno un vero direttore sportivo”.

È chiaro che da quando ad ottobre la fiducia del presidente De Laurentiis nei confronti di Garcia è venuta meno e il patron azzurro, prima ha cercato di sostituirlo con Antonio Conte e poi si arreso, decidendo di piazzarsi in pianta stabile al fianco della squadra, la situazione non si è ancora risolta.

“De Laurentiis può continuare a scendere infuriato negli spogliatoi dopo le partite, ad avere tutti i confronti del mondo con Garcia e a presentarsi a ogni sessione di allenamento, ma non può ignorare per sempre la verità dei fatti. Il Napoli dello scudetto non esiste più e lo schianto sarà sempre più doloroso, soprattutto quando arriveranno le sfide contro Atalanta, Real Madrid, Inter e Juve: in che modo il presidente pensa che Garcia possa fare risultato contro avversarie di questo livello? Già il pareggio in rimonta con il Milan è stato frutto del caso, sfidare ulteriormente la sorte è una follia. Monsieur Rudi sta facendo sembrare scarsa la squadra dello scudetto, che non ha equilibrio e paga una fase difensiva così disastrosa che pure gli avversari peggiori arrivano in porta con facilità imbarazzante. Il Napoli è tatticamente e mentalmente inesistente: quanto ancora i calciatori dovranno essere umiliati prima che De Laurentiis decida di aiutarli prendendo un allenatore vero?

