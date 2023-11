Possibile turn-over in Champions. Garcia ha certezze dalle quali non vuole staccarsi, ma sa che il cronometro ha una centralità nel calcio moderno

Garcia è un conservatore, non ama stravolgere il proprio Napoli (Corsport).

Ne scrive Antonio Giordano in vista di Napoli-Unione Berlin match in cui il tecnico potrebbe far rifiatare qualche calciatore (vedi Zielinski):

Garcia è un conservatore, non ama stravolgere il proprio Napoli, ha certezze dalle quali non vuole staccarsi, e però sa che il cronometro ha una centralità nel calcio moderno: la mini-rivoluzione (assai mini) non prevede, ovviamente, eccessi e però da tre a quattro innesti, rispetto al derby di Salerno, sono nell’aria. Ma manca la rifinitura di oggi, poi una nottata (che può portare consigli) e persino un’altra mezza giornata per riflettere, riguardarsi l’Union per decidere con chi affrontarla, orientarsi verso l’Empoli, che arriverà al «Maradona» domenica alle 12.30 e poi ricordarsi che la sosta non è una pausa, semmai fatica supplementare. Qualcosa accadrà, in tre (o quattro) zone del campo.

GARCIA IN CONFERENZA DOPO LA VITTORIA A SALERNO

Rudi Garcia alla Fausto Leali: «A chi?». Risponde così in conferenza a chi gli chiede se questa vittoria è una dose di tranquillità. Lui a ogni incontro con la stampa dice di essere tranquillissimi dal primo giorno.

Vittoria che dà tranquillità?

«A chi? Per niente, mi trovo meglio giorno dopo giorno. Siamo concentrati da inizio stagione, sappiamo di essere forti e l’unica cosa da fare è dimostrarlo sempre».

Fase difensiva?

«Mi ha soddisfatto, giocato di squadra e non solo la difesa. Potevamo fare meglio complessivamente nell’uscita da dietro, difendendo meglio, ma alla fine Meret ha passato una serata tranquilla e quindi vuol dire che la squadra ha difeso bene».

Il Napoli rende sotto livello come ha detto Di Lorenzo?

«Faccio solo una riflessione personale, è buffo, ma non la condivido con voi. Possiamo migliorare ed essere più continui tra campionato e Champions League, non abbiamo sbagliato nessuna partita in 90′, in alcune gare siamo stati sfortunati come Real Madrid e Milan, siamo sulla strada giusta e mercoledì dobbiamo vincere per metterci in una posizione ancora migliore».

La Salernitana?

«Chi ha esperienza sa che nei derby la classifica non conta, abbiamo trovato un ambiente ostile come giusto che fosse in un derby. Spero che tra i tifosi sia andato tutto bene, così deve essere il calcio. Un derby però va vinto e noi l’abbiamo fatto».

