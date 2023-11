Garcia: «Domenica finirà la statistica sul Napoli che non vince al Maradona»

A Sky: «Quella dimenticanza sul gol subito ci è costata tanto. Non si può prendere un gol così. Per il resto non ho nulla da rimproverare ai ragazzi»

Il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, ha parlato si microfoni di Sky dopo il pareggio rimediato contro l’Union Berlino in Champions League

Buona prestazione ma

«Quel gol rovina tanto, meritavamo di vincere, abbiamo fatto quasi la gara giusta, dovevamo sì attaccare, non fermarsi ma attaccare con equilibrio. Quando giochi con una squadra che può darti fastidio su ripartenze e calci piazzati non puoi prendere un gol così. È una cosa negativa che rovina tanto. Di solito siamo tre dietro però quando vinciamo siamo quattro. Il corner è stato calciato abbastanza velocemente, non abbiamo avuto il momento di metterci in posizione e in sicurezza. È una lezione per le prossime partite».

Il Maradona

«Statistica finirà domenica (si gioca Napoli-Empoli, ndr), dobbiamo recuperare perché la Champions mangia tante energie fisiche e psicologiche. Domenica dobbiamo vincere per continuare a guardare in alto».

Osimhen.

«Non cambia nulla per domenica, poi faremo lavorare Victor per averlo pronto per Bergamo».

Quagliarella gli chiede di quell’azione.

«Forse per Di Lorenzo era più facile rispondere, era in campo. Il mio Napoli ha provato in tutti i modi a fare il secondo gol ma non ci siamo riusciti, forse l’ultimo passaggio. Non ho nulla da rimproverare ai ragazzi tranne questa ripartenza.

Solo 5 partite senza gol subiti su 15 match.

«È più facile quando raddoppi e fai almeno due gol. Dobbiamo essere più bravi a non prendere gol soprattutto al Maradona. Lo possiamo fare e lo faremo. È una questione di equilibrio e di ragionamento sul campo. Troveremo soluzioni su questo aspetto. Stasera una dimenticanza ci costa tanto».

Tredici pali colpiti.

