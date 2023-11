Di Lorenzo: «Problemi? È una parola grossa, problemi non ce ne sono mai stati»

A Dazn: «Il nostro obiettivo è quello di vincere di nuovo il campionato, poi vince una sola squadra, ma noi vogliamo provarci fino alla fine»

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro la Salernitana

«Sapevamo che era una partita difficile in un campo difficile però l’abbiamo approciatabene. È una vittoria merita sul campo perché abbiamo gestito bene la partita»

Problemi risolti?

«Non ci sono mai stati problemi, è un parolone, non stavamo rendendo secondo le nostre possibilità, ma è stato un momento. Oggi era importante vincere in un derby e contro una squadra che aveva bisogni di punti»

Lo sscudetto resta un obiettivo?

«L’obbiettivo è stare lì per giocarcela fino alla fine per rivincere il campionato. Poi vince una squadra sola ma noi vogliamo stare in alto e faremo di tutto»

Ora Champions e poi Empoli

«Siamo crescendo sotto il profilo della gestione della partita e vogliamo arrivare alla sosta con tre partite. Ora pre5pareremo la Champions e poi l’l’ultima in casa prima di andare in Nazionale»

