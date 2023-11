Demme non si allena per risentimento muscolare

Report dell’allenamento di oggi. Infortunio per il centrocampista tedesco alla coscia destra.

Il Napoli affronterà l’Empoli domani alle 12:30. Il report dell’allenamento di oggi; problemi fisici per Diego Demme:

“La squadra ha lavorato sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con attivazione a secco. Successivamente il gruppo è stato impegnato in una seduta finalizzata al possesso palla, lavoro tattico e chiusura con partitina a campo ridotto. Demme non si è allenato per un risentimento muscolare alla coscia destra”.

La squadra di Garcia potrà contare su Rrahmani, che non prenderà parte alla partita di domenica sera tra Kosovo e Israele; ha recuperato di recente anche Juan Jesus. Victor Osimhen potrebbe rientrare contro l’Atalanta, ma è ancora tutto da vedere.

IL CENTROCAMPISTA TEDESCO RISCHIA DI NON GIOCARE MAI (CorSport):

E’ in scadenza 2024, e tra l’altro è stato il primo giocatore del gruppo dello scudetto a finire fuori rosa; sin dalla vigilia dell’inizio del campionato. La situazione è sospesa, facciamo anche virtualmente bloccata, e se oggi non verrà fuori un colpo di scena, il centrocampista tedesco continuerà la stagione con il Napoli in tribuna. Fino a gennaio.

Il Napoli ha esigenza di vendere i «pezzi pesanti», economicamente parlando: anche Demme non scherza, quando arrivò, gennaio 2020, gli venne riconosciuto un contratto di assoluto rilievo (3,8 lordi) che adesso, nel piano di contenimento dei costi, è piombo per le casse. Le chanches di andarsene all’Hertha Berlino sono evaporate, c’è qualcosa in Italia – il Verona e anche il Genoa – che però con certi stipendi non vogliono averci a che fare e che dunque diventano opzioni quasi irrealizzabili.

