Demme rischia di stare in tribuna fino a gennaio

È stato proposto alla Fiorentina in caso di cessione di Amrabat. La situazione è bloccata. Senza sorprese, starà fermo fino a gennaio

Il futuro di Demme quando siamo giunti all’ultimo giorno di calciomercato. Scrive il Corriere dello Sport:

Anche a Demme è in scadenza 2024, e tra l’altro è stato il primo giocatore del gruppo dello scudetto a finire fuori rosa; sin dalla vigilia dell’inizio del campionato. Mercoledì è stato proposto alla Fiorentina in caso di cessione di Amrabat, ma ieri la Viola è stata impegnata in altre vicende decisamente importanti – in Conference – e ogni discorso è scivolato in secondo piano. La situazione è sospesa, facciamo anche virtualmente bloccata, e se oggi non verrà fuori un colpo di scena, il centrocampista tedesco continuerà la stagione con il Napoli in tribuna. Fino a gennaio.

