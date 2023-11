Nel salotto Sky si beccano di fioretto. Lazio e Milan hanno battuto Feyenoord e Psg avendo meno del 40% di possesso palla

Capello: «Lazio e Milan alla Allegri, con meno possesso palla». Costacurta: «Ma il Milan ha fatto 18 tiri».

Pioli a Sky ha detto che è stata anche una scelta lasciare il pallone al Psg. Poiché anche la Lazio ha avuto meno possesso palla del Feyenoord (38 a 62), chiedono a Sarri se anche per la Lazio è stata una scelta. E lui ha adetto che sì, è stata anche una scekta dopo averli visti all’opera all’andata.

Allora Capello non ha perso la possibilità di rifilare una stoccata: «Stasera Lazio e Milan hanno vinto con la tattica di Allegri». E Costacurta ha immediatamente replicato: «Leggo però che il Milan ha tirato 18 volte in porta», come a dire: attenti a fare paragoni visto che la Juve a Firenze ha tirato una sola volta in porta, al massimo due. Non l’ha detto ma noi abbiamo interpretato così. sarà il perenne dibattito del calcio italiano.

LE PAROLE DI PIOLI A FINE PARTITA

Pioli: «Leao può essere un campione, dipende solo dalla sua ossessione».

Pioli a Sky dopo la vittoria in Champions sul Psg.

«Abbiamo giocato con grande animo, spirito, energia, serviva uno sforzo eccezionale, i ragazzi l’hanno fatto.

«Io credo che tante volte quello che fa la squadra può far di più dell’allenatore, parlare tra di loro, perché non sono stati energici, determinati, ho solo cercato di ricordare loro che squadra siamo, quali qualità abbiamo. Regalare ai tifosi una serata così dopo la delusione con l’Udinese».

«È chiaro che vorrei sempre un Milan così. Io credo che la squadra abbia un suomodo di stare in campo, una sua anima, queste sono partite che ti dicono tante cose. Abbiamo fatto un passo in avanti importante, la prossima col Dortmund può essere molto molto decisivo per il risultato finale».

«Questo deve essere il suo standard, Leao può essere un campione, dipende solo dalla sua ossessione di esserlo».

«Io credo che non sia diverso il Milan da Champions da quello del campionato. Non siamo stati in difficoltà contro Juventus, Milan. Stasera abbiamo speso tanto, abbiamo energie per rimetterci a posto anche in campionato, non solo in Champions».

