Barcellona in crisi per lo scarso rendimento dai giocatori più importanti (Marca)

Grande impatto di Cancelo e Joao Felix, ma sfumato troppo in fretta. Lewandowski non segna da sei partite.

Dopo la sconfitta contro lo Shakhtar Donetsk in Champions e la precedente vittoria in campionato arrivata dopo una brutta prestazione, il Barcellona sembra essere in un momento di crisi. Marca scrive:

“Una tempesta sul Barcellona. I blaugrana hanno già giocato alcune partite in cui le cose non sono andate come volevano. Ci sono state giornate in cui il gioco è stato più o meno buono, ma il risultato non ha soddisfatto, come il Clasico; altre dove non si gioca affatto e si finisce per vincere per miracolo, come a San Sebastian contro la Real Sociedad. E poi c’è il caso di Amburgo [contro lo Shakhtar Donetsk], in cui non ha giocato bene e ha perso. Xavi assicura che non si tratta di un problema fisico o tattico, ma è preoccupato per l’aspetto mentale e di fiducia della squadra. Una buona parte di ciò che è successo al Barça nelle ultime partite è dovuta al basso livello di alcuni dei suoi giocatori, improvvisamente in crisi. La buona notizia è che siamo ancora in quel punto della stagione in cui gli errori non sono fatali”.

Il quotidiano si concentra sui calciatori che dovrebbero fare la differenza:

“Cancelo: il suo arrivo ha scatenato illusioni. Dopo molti anni senza avere un terzino destro forte e con lo stile Barça, il portoghese era una boccata d’aria fresca. Ha iniziato con gol e assist, ma a volte ci si chiede se ciò che produce in attacco compensa le carenze difensive. Gundogan: apparizioni stellari, come l’assist ad Araujo contro la Real Sociedad. Il problema è che ci si aspetta che sia ad un livello superiore. Non è decisivo come previsto. Lewandowski: ha un preoccupante blackout. Ha giocato sei partite senza segnare, che è la sua peggior striscia dalla stagione 2010-11. Il suo contributo al goal è stato decisivo la scorsa stagione. Joao Felix: un caso simile a quello del suo connazionale Cancelo. Ha avuto un grande impatto al Barça, ma si è spento con il passare delle partite. Tre gol e quattro assist in 13 partite”.

ROLLING STONES AL CLASICO:

Il Barcellona dà lezione di marketing, porta Mick Jagger in tribuna al Clasico. Voi a Madrid cantate Hey Jude? Noi a Barcellona portiamo i Rolling Stones oltre ad avere la maglietta con la linguaccia. È successo oggi a Montjuic dove si sta giocando Barça-Real Madrid. Per la serie “che cos’è il marekting” e quali sono le sconfinate potenzialità del football.

ilnapolista © riproduzione riservata