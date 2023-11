Aramco, il gigante petrolifero saudita, sarà sponsor del Mondiale 2034 (Times)

L’accordo da circa 100 milioni di dollari dopo che l’Arabia Saudita è diventa l’unica candidata per l’organizzazione del torneo.

Il Times ha lanciato un indiscrezione che ha del clamoroso. Secondo alcune fonti del quotidiano inglese, la società petrolifera saudita, Aramco, sarebbe prona a siglare un importante accordo di sponsorizzazione con la Fifa.

“Il gigante petrolifero statale dell’Arabia Saudita Aramco è pronto a siglare un significativo accordo di sponsorizzazione con la Fifa dopo che il paese è stato confermato come unico offerente per la Coppa del Mondo del 2034. Si prevede che Aramco diventerà uno dei partner di massimo livello della Fifa fino al 2034. Gli esperti del settore ritengono che l’accordo potrebbe valere fino a 100 milioni di dollari”.

In euro si tratta di circa 90 milioni di euro. L’accordo, secondo le fonti del Times, sarebbe già avviato alle fase finali. Il colosso petrolifero “ha già una serie di sponsorizzazioni sportive, tra cui l’International Cricket Council per la Coppa del mondo di cricket, la Premier League indiana di cricket, la Formula 1 e il golf femminile“.

Al momento nessun commenta dalla Fifa o dalla stessa Aramco. L’accordo si inserisce in un contesto che ha portato l’Arabia Saudita ad essere l’unica candidata per ospitare il Mondiale del 2034. Il Times già ad agosto scriveva delle ricerca di sostenitori da parte dell’Arabia per la sua candidatura.

“Ricardo Fort, ex capo della sponsorizzazione globale di Visa e Coca-Cola e fondatore di Sport by Fort Consulting, ha affermato che è pratica comune per le aziende legate allo stato stipulare sponsorizzazioni attorno a eventi sportivi globali. «È difficile immaginare una Coppa del Mondo in Arabia Saudita senza il coinvolgimento di Aramco. Sono una delle più grandi aziende al mondo in termini di entrate, quindi è naturale che siano coinvolte. Quasi ogni evento sportivo globale ha aziende collegate allo stato coinvolte nella sponsorizzazione». Il colosso energetico russo Gazprom, controllato dallo stato, era lo sponsor esclusivo della Fifa nel periodo precedente la Coppa del Mondo 2018. Qatar Airways era lo sponsor della Fifa alla Coppa del Mondo dello scorso anno in Qatar, così come Visit Saudi, anche se per qualche motivo l’accordo dell’ente turistico non è mai stato annunciato ufficialmente“.

In Inghilterra però polemizzano sulla poca attenzione al tema della sostenibilità da parte delle istituzioni sportivi:

“La loro sponsorizzazione potrebbe non adattarsi perfettamente alle affermazioni degli organismi sportivi internazionali sulle loro credenziali ecologiche. L’Icc (International Cricket Council, ndr) ha affermato lo scorso anno la partnership con Aramco «riflette un’attenzione condivisa sulla sostenibilità e sull’innovazione»“.

