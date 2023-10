Mondiali 2034, la Fifa ha fatto di tutto per assegnarli all’Arabia Saudita (Bbc)

“Ha anticipato di tre anni la candidatura, con il Mondiale 2030 ha escluso Europa, Africa e Sud America e ha abbassato a 4 il numero degli stadi”

Ormai è ufficiale, l’Arabia Saudita è l’unica candidata a ospitare il Mondiale 2034. Lo ha confermato la Fifa:

“Ricevuta dichiarazione di interesse da parte della Federcalcio dell’Arabia Saudita per la Coppa del Mondo Fifa 2034“.

Considerando poi che il termine ultimo per presentare ulteriori candidature è il 30 novembre, sembra altamente probabile che alla fine sarà proprio il paese saudita ad ospitare il torneo calcistico più importante al mondo.

Niente di cui stupirsi in realtà, da mesi era a conoscenza della candidatura dell’Arabia Saudita e qualsiasi accenno di stupore, oggi, appare tardivo. Ma lo spiega bene la Bbc. Le preoccupazioni sono, purtroppo, le solite. L’Arabia è un paese che non rispetta i diritti umani. Ciò che però dovrebbe catturare l’attenzione è il processo di selezione della Fifa e come si è arrivati al secondo Mondiale in Medio Oriente dopo quello in Qatar. Da considerare poi che il formato del Mondiale sarà ampliato, con 48 nazionali a contendersi l’ambito trofeo. Le ripercussioni sui calendari dei campionato nazionali sono anche peggio di quelle subite dal precedente torneo in Qatar.

“Alcuni osservatori esprimono preoccupazione sul fatto che questo risultato sia stato quasi presentato come un fatto compiuto dopo un accordo privo di trasparenza. Innanzitutto c’è stato l’annuncio shock della Fifa all’inizio di questo mese, anticipando di tre anni il processo di candidatura per il 2034, decretando che il paese ospitante deve provenire dall’Asia o dall’Oceania, e dando solo 26 giorni per dichiarare le offerte. Ciò ha fatto seguito all’approvazione del torneo del 2030 assegnato congiuntamente ai continenti di Europa, Africa e Sud America, nonostante lo sgomento degli attivisti ambientali, escludendoli così dalle candidature per il 2034 secondo la politica di rotazione della Fifa. Poi, nel giro di pochi minuti, è arrivato l’annuncio formale della loro candidatura da parte dei sauditi, seguito subito dopo dal sostegno della Confederazione calcistica asiatica“.

Insomma, senza troppi giri di parole, l’assegnazione del Mondiale 2034 puzza di marcio. Troppe le coincidenze. Come ad esempio il ritiro dell’Australia. O il cambiamento delle regole Fifa sugli stadi del Mondiale, “con gli offerenti che ora necessitano solo di quattro sedi stabilite (invece delle sette attuali)“.

ilnapolista © riproduzione riservata