Anguissa è tornato, senza di lui il Napoli si era perso (Gazzetta)

Anguissa è tornato, senza di lui il Napoli si era perso. Lo scrive la Gazzetta dello Sport con Maurizio Nicita.

Forse non è un caso, ma il Napoli si era perso – tatticamente parlando – nella partita contro la Fiorentina, proprio quando si era infortunato Frank Zambo Anguissa, rientrato nel finale di partita contro il Milan – con gli azzurri che hanno “rischiato” di vincere proprio con un tiro di Kvara “alla sirena” -. Come dire che il camerunese è uomo assai importante negli equilibri di squadra, anche se in questa stagione raramente ha brillato come ci aveva abituati dal momento in cui ha messo piede a Napoli: era il settembre del 2021, e con un solo allenamento scese in campo contro la Juventus come se fosse un veterano nei meccanismi di gioco della squadra.

Zielinski, con Anguissa e Lobotka si ricostruisce il trio scudetto che sembra soffrire meno di tutti i cambiamenti e anche i condizionamenti esterni.

Soumaré è l’obiettivo del Napoli che cerca un vice Anguissa. Lo scrive il Corriere dello Sport. Evidentemente, aggiungiamo noi, si è capito che Cajuste non ha quelle caratteristiche.

Boubakary Soumaré, 24 anni, mediano del Siviglia in prestito dal Leicester. Era arrivato anche a una valutazione di 40 milioni.

Il Napoli cerca un centrocampista fisico che elevi il tasso atletico della squadra; che gonfi i muscoli e ritocchi i centimetri al fianco di Anguissa, unico alfiere del reparto dotato di certe caratteristiche. E Soumaré fa al caso degli azzurri.

In questo momento la sua casa è la Liga, il Siviglia: è arrivato d’estate con la formula del prestito e il suo cartellino è di proprietà del Leicester. (…) In Andalusia, però, non sta giocando con regolarità. O meglio: appena 6 presenze tra campionato e Champions, le ultime tre (consecutive) da titolare.

