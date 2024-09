Ancelotti: «La chiave è lo spogliatoio, ci sono professionisti seri e motivati»

A Sky: «Lo spogliatoio fa la differenza nelle partite complicate come quelle di stasera. Entrambe le squadre hanno giocato a viso aperto»

Carlo Ancelotti intervista da Sky al termine di Real Madrid-Napoli, terminata 4-2 per i blancos.

«Felice della vittoria, partita aperta senza freni, un gioco aperto, molto aperto, da entrambe le squadre. Partita difficile, sembrava che stavamo pagando un po’ di stanchezza abbiamo trovato le energie finali».

Ancelotti stravede per Nico Paz:

«Nico Paz è giovane, abbiamo una generazione di 2004 con dei giocatori molto bravi. Loro possono dare una mano».

Bellingham sbaglia sul gol di Simeone?

«Lì poteva essere aiutato da Mendy che ha stretto molto. Però insomma nessuno è perfetto».

Come mai alla fine diventa difficile per le altre squadre che giocano al Bernabeu:

«La chiave di tutto questo è l’atmosfera che regna nello spogliatoio con giocatori che sono seri, motivati e professionali. Questo fa la differenza nelle partite complicate come quelle di stasera».

L’analisi di Massimiliano Gallo

Il Napoli ha perso a Madrid 4-2. E fin qui per certi versi non c’è notizia. Ma il primo tempo non lo abbiamo capito. Non abbiamo compreso l’atteggiamento della squadra, speriamo anche non dell’allenatore. È parso un ritorno al Napoli di 15 anni fa: timoroso, come se non avesse mai giocato in Europa. Una regressione perfino inquietante. Poi, nella ripresa, sul 2-1 per loro, con Osimhen in campo, la musica è cambiata. Almeno per venti minuti. Il Napoli ha pareggiato. È tornato ad aggredire. Ha avuto la palla del 3-2 (clamoroso errore di Kvara). Prima di sparire nuovamente, ringraziare Joselu (in versione Calloni) per tre gol mangiati, e subire il gol del 3-2 con un tiro di sinistro del giovane Paz Martinez. Tiro che aprirà discussioni infinite su Meret. Prima del quarto di Joselu.

