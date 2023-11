Adani: «Le giocate di Raspadori sono sia belle che utili, è sempre nel vivo del gioco»

A La Domenica Sportiva: «L’anno scorso era una riserva, adesso è titolare. Sta dimostrando un pensiero calcistico molto evoluto».

Il derby tra Salernitana e Napoli è terminato 2-0 per gli azzurri, con la squadra di Rudi Garcia ora al quarto posto. Il commentatore ed ex calciatore Lele Adani a La Domenica Sportiva ha parlato di Giacomo Raspadori dopo Salernitana-Napoli:

«L’anno scorso era una riserva, adesso è titolare. Esce bene dall’area, rimane sempre nel vivo del gioco anche quando non ha la palla, dimostra un pensiero calcistico molto evoluto. Quando gioca da centravanti si apre, punta il terzino, lo salta in dribbling e poi va a servire passaggi perfetti ai compagni. Le sue giocate sono sia belle che utili, vanno spesso a premiare i suoi compagni».

L’ex Sassuolo è stato protagonista del primo gol degli azzurri contro la squadra granata; dopo aver segnato all’Union Berlino e al Milan, questa è la sua terza rete consecutiva. Sta sostituendo alla grande l’infortunato Victor Osimhen e soprattutto sta giocando da centravanti, il ruolo che predilige e dove gioca anche in Nazionale.

SOLDI BEN SPESI QUELLI PER L’EX SASSUOLO (Gazzetta):

Il progetto era già chiaro un anno fa, quando il Napoli decise di spendere oltre 30 milioni per prenderlo dal Sassuolo, l’acquisto più costoso di un italiano per il presidente Aurelio De Laurentiis. La sua esplosione dà anche certezze in prospettiva, visto che parliamo di un classe 2000. Insomma se qualcuno aveva ancora qualche dubbio sull’efficacia da centravanti puro di Jack adesso deve ricredersi.

LE PAGELLE DI RASPADORI DOPO SALERNITANA-NAPOLI – IL NAPOLISTA:

Alcuni dialoghi con Na-Politano sono di somma bellezza, come quello del primo gol. Più passa il tempo e più Giacomino s’ambienta. Straordinaria anche l’azione con cui poteva raddoppiare al 41’, dopo un duetto tra il Che Kvara e il solito Na-Politano – 7

Si ambienta e Garcia, con le sue parole (il problema Osimhen e il 4-3-3) ci fa cadere le braccia ancora più giù – 8

