Abodi sulle assunzioni di Tajani e Giorgetti Jr: «Il cognome non deve essere un danno»

Il ministro alla Camera: «La Figc si è dotata di una apposita policy sulle assunzioni di personale»

Abodi, ministro per lo Sport e per i Giovani è intervenuto alla Camera sulla vicenda delle assunzioni dei figli di Tajani e Giorgetti.

Settimana scorsa ha suscitato scalpore l’assunzione di Filippo Tajani, figlio del vice presidente del consiglio Antonio Tajani.

Il figlio è stato assunto per ampliare l’organico che lavora a Euro2032. Altrettanta indignazione per l’assunzione di Maria Giorgetti, figlia del ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo, che dopo uno stage di un anno e mezzo ha ottenuto un contratto a tempo indeterminato. Lei si occupa dell’organizzazione delle partite della Nazionale nei vari stadi.

Il ministro Abodi ha parlato della vicenda con un intervento alla Camera: «È una tematica su cui credo debba esserci massima trasparenza perché il tema lo richiede ed è opportuno farlo. Bisogna fare chiarezza su un argomento specifico: la Figc ha natura come quella di una associazione con personalità giuridica di diritto privato. La Figc non è riconducibile al novero degli organismi di diritto pubblico. Si tratta di un ente di diritto privato retto da norme statutari e regolamentari sulla base ai principi informatori degli ordinamenti sportivi nazionali e internazionali».

Poi ha proseguito dicendo: «È escluso qualsiasi potere di vigilanza e controllo da parte delle autorità di governo sulle nomine dei vertici della Figc e ancor meno sulla assunzione di personale negli uffici interni. La Figc si è dotata di una apposita policy sulle assunzioni di personale. La creazione della Figc di un ufficio dedicato all’organizzazione degli Europei 2032, riportata con toni allarmati dagli onorevoli, non appare coerente con la realtà: l’ufficio è stato creato nel 2019 per organizzare e coordinare le competizioni sul nostro territorio, ha organizzato Euro 2020, finali Nations League 2021, finale Champions donne ed è impegnata ora per finale Champions a Milano e Europei 2032. Credo che chi ha un cognome non deve avere privilegi ma non vorrei arrivare al punto che avendo un cognome si debba avere addirittura un danno, è un presupposto che va salvaguardato allo stesso modo».

Abodi ha garantito quindi che l’assunzione di Tajani e Giorgetti non dipenda dal loro cognome, dato che la Figc ha un sistema di policy di assunzione molto severo e rigido.

