Zielinski, il Napoli non trovò l’accordo col procuratore sulle commissioni (Corsport)

Zielinski il nuovo leader del Napoli che però è in scadenza di contratto e a gennaio potrà firmare per un’altra squadra. Ne scrive anche il Corriere dello Sport.

Sa bene il Napoli quanto valga Zielinski, per questo è evidente la necessità di blindarlo sapendo che a gennaio sarà libero di firmare a zero per altri club. Il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2024, otto mesi, è una priorità che intanto non lo sfiora, un’esigenza che spetta ad altri, alla società e al suo agente con cui non ci fu accordo a fine estate per le commissioni, mentre in campo il giocatore continuerà a ricoprire fiero il ruolo di riferimento di una squadra della quale è l’uomo più esperto.

Era solo un ragazzino, aveva ventidue anni nel 2016, arrivò come vice Hamsik, un interessante prospetto. Oggi Zielinski, anni 29, è un uomo, un leader vero. Contro il Real Madrid s’è mimetizzato coi campioni di Ancelotti, poteva essere uno di loro.

Nel tempo ha imparato a diventare altro, ha saputo essere costante sotto porta (50 gol totali in azzurro) e i due rigori di fila trasformati contro Udinese e Real possono significare nuova vita dagli undici metri (in carriera ne ha fallito uno su sette, lo scorso anno a Glasgow con i Rangers in Champions, battuto due volte con doppio errore) per continuare ad esaltarsi.

Considerando l’importanza ricoperta, il Napoli rischia concretamente di perderlo tra meno di quattro mesi.

Una volta conclusa la sessione di calciomercato invernale, infatti, se non sarà ancora intervenuto un rinnovo con gli azzurri, il polacco sarà libero di firmare con un’altra società per la prossima stagione.

I discorsi procedono molto lentamente. Come se nessuno avvertisse l’esigenza di raggiungere presto un’intesa, così da formalizzarla. Di tempo però non ne è rimasto ancora molto, prima di esporlo alle tentazioni della concorrenza.

