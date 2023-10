“Viva Rai2!”, una presenza asimmetrica

Fiorello è sbarcato su Raiplay (prossima puntata lunedì 23 ottobre). Ospite della prima puntata – ieri – Francesca Fagnani

“Viva Rai2!”, una presenza asimettrica

250.000 spettatori in meno per la Rai meloniana tra conduttori che trasvolano e canoni dimuiti ex lege di Bilancio… Cosa salverà gli uomini della più grande azienda pubblica di comunicazione del Paese Italia? Ma chiaramente Fiorello ed il suo “Viva Rai2!” che da ieri, in diretta alle 7 – prima di approdare sulla televisione generalista il 6 novembre – è sbarcato su Raiplay (prossima puntata lunedì 23 ottobre). Ospite della prima puntata Francesca Fagnani – ora su Rai 2 in prima serata dal 26 settembre con il suo “Belve” – che ha esordito ieri mattina intervistando il “belvo” Fabrizio Biggio che ne è uscito molto male anche per il controcanto di Fiorello. Eppoi via con il solito bestiario italico che ritma le notizie del giorno: il differimento amoroso tra Meloni e Giambruno, la pizzeria aperta da Carlo III°, l’assoluzione di Juan Carlos re molestatore, evasore e fedigrafo.

Tra gli auguri di buon compleanno a Mara Venier e la notizia che presto Barbara D’Urso sarà presente a “Belve”, la Fagnani ha svelato alcuni segreti del suo ménage sessuale con il suo compagno Chicco Mentana e del rapporto di lui con il suo cane. Tra gli stornelli e le barzellette di “Chitarra&Picone” – da Nicosia con furore come il Mago Forrest – Rosario ricordando il suo rapporto di iniziazione alla vita con il nonno ha dato la sua ricetta contro i delitti di genere: abituare i maschi fin da piccoli a liberarsi delle gabbie mortali del maschilismo. In un Italia sempre più beceramente social la presenza asimmetrica di “Viva Rai2!” cerca di ritrovare un senso ironico alla stracca commedia all’italiana che è diventato il nostro Paese. Ridendo castigando mores…

