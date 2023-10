Vicario non ambisce a superare i più grandi, vuole solo essere il miglior portiere possibile (Bcc)

Non è presuntuoso come quelli che “vogliono dribblare come Messi o segnare come Ronaldo”. Ha la percentuale di parate più alta in Premier, il 78,6%

La Bbc elogia Guglielmo Vicario, il “Tegoina” del Venezia (in altri termini il “fagiolino”). L’ex portiere dell’Empoli è arrivato al Tottenham con tutti i migliori auspici del calcio. E, a conferma che la scuola dei portieri in Italia è più che rigogliosa, Vicario fin dal suo esordio non ha deluso le aspettative.

Il Tottenham lo ha preso per sostituire un certo Hugo Lloris, a momenti i tifosi degli Spurs non ricordano nemmeno più il campione del mondo 2018. A parlare di Vicario è l’editorialista Mina Rzouki che scrive:

“Nella sua prima stagione al club, Vicario ha effettuato più parate di qualsiasi altro portiere della Serie A. La scorsa stagione sotto Zanetti, l’italiano ha realizzato una straordinaria tripla parata contro la Roma che ha lasciato di stucco Jose Mourinho. Tecnica, istinto, posizionamento. Non più il fagiolo verde e muscoloso, anche il suo soprannome è cambiato con Dazn che ora lo chiama Venom in onore della villain Marvel. Vicario sta surclassando l’uomo che l’Inter ha effettivamente ceduto, a caro prezzo, al Manchester United. L’italiano attualmente ha la percentuale di parate più alta di qualsiasi portiere della Premier League, pari al 78,6%“.

Gli elogi su Vicario si sprecano. Da allenatori avversari, come Mourinho, a ex portieri del calibro di Zoff, Pagliuca, Buffon. Tutti concordano nel dire che Vicario è il portiere più completo al momento in circolazione in Europa. Chi più di loro però può parlare di Guglielmo è Ange Postecoglu, suo allenatore al Tottenham:

«Dopo aver parlato con lui come persona ho pensato che si sarebbe adattato perfettamente perché non è venuto per dimostrare qualcosa. È venuto qui per essere il miglior portiere possibile».

“Una cosa che preoccupa i direttori sportivi sono i giocatori che ambiscono a superare i più grandi del calcio. Quelli che vogliono dribblare come Lionel Messi, segnare come Cristiano Ronaldo o creare come Andrea Iniesta. Quelli che desiderano sono sempre quelli che vogliono semplicemente solo imparare ed essere il meglio che possono essere. Vicario è quello”.

ilnapolista © riproduzione riservata