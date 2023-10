Ugolini: «Conte è intenzionato a portare avanti l’anno sabbatico. Le parti si stanno parlando»

A Sky: «È un affare complicato ma possibile. Ci sono le legittime pretese economiche del tecnico e i complessi contratti del Napoli»

Massimo Ugolini a Sky Sport parla della trattativa tra Conte e il Napoli.

Così dicono da studio: Conte è il sogno di De Laurentiis, è l’uomo individuato per succedere a Rudi Garcia ma non sarà facile convincerlo.

Ugolini:

«Non è assolutamente semplice, uno spiraglio Conte lo ha lasciato aperto, ovvio che De Laurentiis è intenzionato a mettere sul tavolo tutta la sua capacità persuasiva per convincerlo. Il rapporto tra i due è anche buono, è sempre stato un allenatore che il club ha pressato,. È l’unico profilo giusto individuato per la successione a Garcia che ha deluso, deludente anche l’ultima prestazione contro la Fiorentina.

La situazione non è semplice da risolvere, è un deal (affare) complicato per via delle legittime pretese economiche di Conte, dei contratti molto complessi del Napoli. E poi Conte ha l’intenzione di portare avanti il suo anno sabbatico.

Le parti si stanno parlando, nei prossimi giorni capiremo se l’affare potrà chiudersi, potrà sbloccarsi

Intanto Rudi Garcia atterra alle 12.30, condurrà oggi pomeriggio l’allenamento con i calciatori non andati in Nazionale, fino a prova contraria è ancora lui l’allenatore del Napoli. Non è contento De Laurentiis, non è soddisfatto del rendimento della squadra, dell’allenatore, ha detto che deve trovare giusta sintonia col campionato italiano. Dalle parole di ieri si evince che se non è sfiducia, poco ci manca. Tutto è appeso a Conte e alla capacità persuasiva del presidente».

ilnapolista © riproduzione riservata