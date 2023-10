Tegola Milan, Chukwueze salterà la partita contro il Napoli

Osimhen e Chukwueze, entrambi infortunatosi con la Nigeria, salteranno la prossima sfida tra Napoli e Milan.

Non solo Victor Osimhen, la Nigeria ha mietuto un’altra vittima illustre. Dal ritiro di Milanello il canale ufficiale del Milan ha fatto sapere che l’ala Samuel Chukwueze ha rimediato un infortunio con la nazionale d’appartenenza e sarà quindi indisponibile per la trasferta del Diego Armando Maradona prevista per tra due domeniche.

Samuel Chukwueze ha già fatto rientro a Milanello poiché, mentre era con la sua Nazionale, ha riportato una lesione al bicipite femorale sinistro che gli ha impedito di prendere parte alla sfida contro il Mozambico. Il ritorno dei restanti nazionali, invece, è previsto nelle prossime 48 ore.

L’ex ala del Villarreal si aggiunge alla lunga lista di indisponibili su cui Stefano Pioli non potrà contare. Non sono ancora chiari i tempi di recupero del difensore francese Pierre Kalulu e del regista bosniaco Krunić, da valutare anche le condizioni dell’attaccante Okafor dopo aver ricevuto un colpo alla testa. Potrebbe invece essere recuperato per il prossimo impegno il centrocampista inglese Ruben Loftus-Cheek dopo il problema accusato agli adduttori durante la sfida contro la Lazio. Lungodegenti il centrocampista franco-algerino Bennacer operatosi al ginocchio lo scorso maggio ed il difensore Mattia Caldara per l’intervento alla caviglia destra. Per i due il rientro è previsto per inizio 2024.

