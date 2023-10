«Se Conte dice sì, De Laurentiis esonera subito Garcia» (Ugolini, Sky)

«Altrimenti la riflessione sarebbe più profonda, nessun nome convince. Non ci sono contatti con Tudor né con Mazzarri»

Conte è il prescelto di De Laurentiis per il dopo Garcia.

Massimo Ugolini (Sky):

«Credo che il futuro di Garcia dipenda dal sì di Antonio Conte, come ha detto anche Gianluca Di Marzio. L’impressione è che sia solo lui il prescelto. Se accettasse, De Laurentiis senza esitazione cambierebbe la guida tecnica. Se non dovesse accettare, l’esplorazione sarebbe più profonda. Al momento non c’è un allenatore che convince al cambio. Con Garcia si è fatto un lavoro, almeno due riunioni in cui si è cercato di portare l’allenatore nel solco delle dieci ultime stagioni, in questo senso i segnali di miglioramento si erano visti almeno fino alla Fiorentina. Se Conte dovesse accettare, non ci sono dubbi che Garcia verrebbe sostituito

Ma De Laurentiis non deve far passare troppo tempo, ci sono gli obiettivi del campionato.

A prescindere da Conte, ci sarà una valutazione sul campo. Nessun contatto con Tudor, non abbiamo raccolto nulla su Mazzarri.

Riflessione profonda che è sul nome del sostituto.

