Sarri tenta la riconciliazione con Lotito: «Le mie parole strumentalizzate»

Dopo Glasgow il tecnico ha abbassato i toni: «Adesso risponderò solo “sì” o “no”». Oggi possibile incontro tra i due all’Olimpico

Tra Lotito e Sarri non corre buon sangue e questo si sapeva. Ora però i due provano a tentare la conciliazione per il bene della Lazio. Il Messaggero riporta di telefonate fra i due in attesa di un confronto faccia a faccia. Quale migliore occasione, allora, della partita di oggi all’Olimpico contro l’Atalanta:

“La tensione è sicuramente scesa dopo la bella vittoria in extremis a Glasgow, ma dopo le fra in conferenza sabato scorso a San Siro, Lotito aspettava di parlare a voce con Sarri e il momento arriverà finalmente oggi all’Olimpico. Il tecnico e la squadra di nuovo in ritiro obbligatorio come prima del Torino – in realtà lo aspettavano giò ieri sera a Formello. Il presidente invece, impegnato in centro con la moglie, ha rimandato il confronto a oggi, quando inizieranno le prove di disgelo col Comandante che, nel frattempo, ha corretto il tiro alla vigilia della sfida col Celtic: «C’è stata una strumentalizzazione solo di alcune parole. Adesso risponderò solo “sì” o “no”»“.

Dopo Milan-Lazio, le parole di Sarri avevano fatto infuriare Lotito. Il tecnico toscano aveva dichiarato:

«Noi non siamo una grande squadra e non potevamo considerarci tali neanche l’anno scorso. Contro il Milan la cilindrata è diversa: abbiamo perso per due sgasate di uno che va a 35 chilometri all’ora. Siamo vittime di un cocktail micidiale: tre trasferte Napoli, Juventus e Milan io non le ho mai visto fare a nessuno. La classifica non è da guardare ora e la cosa prevede mesi di partite. Mercato? Io sono partito da altri nomi, poi ho detto sì ad altri giocatori. I giocatori che avevo indicato io sai benissimo che non sono arrivati, quindi devo fare con quello che ho a disposizione».

Il Corriere dello Sport ha riportato il giorno dopo della furia di Lotito:

“ È imbufalito. E continua, da luglio, l’escalation di discordanze e incoerenze tra presidente e allenatore. La profondità delle faglie sismiche che hanno squarciato Formello appare insanabile, non ci sono toppe diplomatiche da mettere”.

ilnapolista © riproduzione riservata