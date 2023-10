Ranieri: «Pavoletti lo utilizzo un po’ come Altafini nella Juventus»

A Sky: «Dobbiamo essere più determinati, a un certo punto abbiamo perso tutti i contrasti e per una squadra che vuole salvarsi non va bene»

Ranieri a Sky dopo Cagliari-Frosinone 4-3.

Ranieri: «Noi siamo questi, facciamo degli errori incredibili e però questa squadra ha un cruore immenso, lo ha dimostrato in B e perlomeno oggi lo ha dimostrato in Serie A. Ci hanno infilato bene, nonostante tutto abbiamo avuto occasioni ma devo riconoscere che dalla metà campo in avanti il Frosinone ci ha fatto male. Dal 70esimo in poi è una squadra che non si arrende mai, dovevamo metterla anche dal punto di vista della confusione. E una squadra che ci ha abituato a questo.

Lei lasciò la Roma dopo Genoa Roma 4-3 da 0-3

«Anche qui a Cagliari stavamo vincendo 3-1 con la Sampdoria (lui allenava la Sampdoria, ndr) giocando a meraviglia, e poi perdemmo 4-3 con Cerri di testa. È uno stadio che stimola i padroni di casa, per fortuna ci sono io tra i padroni di casa.

Tante occasioni prima del primo gol.

«Dobbiamo essere più determinati, a un certo punto abbiamo perso tutti i contrasti e per una squadra che vuole salvarsi non va bene. Non possiamo distrarci».

L’emblema è Nandez, fa tutto col cuore, fa anche troppo, si strappa.

«Makoumbu è un bellissimo giocatore, ancora si specchia nei otcchi. in quel ruolo dovrebbe giocare a uno due tocchi. È un ragazzo veramente interessante».

Pavoletti.

«Ragazzo d’oro e professionista serissimo, dà tutto sé stesso, lo utilizzo un po’ come Altafini nella Juventus, ha il tocco magico».

Marocchi: non farti condizionare, così gli allunghi la carriera

«Quando c’è lui noi dobbiamo giocare nella metà campo avversaria, come neo promossa non sempre ce la facciamo. Per com si allena. è un professionista con i fiocchi. Se gli allungo la carriera, sono contento».

Hai pensato a cosa dire a Giulini

Ranier ride: «Onestamente non mi chiede nulla, si fida di me. Stavo pensando a come aiutare la squadra

