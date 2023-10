Garcia ha sbagliato formazione, poi per fortuna all’intervallo qualcuno gli ha cambiato i foglietti all’intervallo

Questo Napoli, se messo in condizione, può battere chiunque in meno di mezz’ora

🧐 Qualcuno ha preso il calcio p’a banca ‘e ll’acqua. Elmas nei tre di centrocampo è un invito ad un mediocre Milan di dominarci. Meret ci mette del suo ed è 0-1.

🥹 Attacchiamo e pure discretamente ma Meret ha deciso che non si esce quando c’è la partita e resta a guardia del divano a forma di linea di porta. Soli a fare baldoria, Giroud prende in omaggio una clamorosa doppietta: 0-2

🙄 Qualcuno all’intervallo cambia i foglietti al francese che si ritrova ad azzeccare finalmente il 4-4-2. Politano e Kvara smettono di fare i terzini cosi come Jack di piangere per solitudine. Matteo uccella il centrale di riserva della riserva di Pioli e sfonda la porta: 1-2

🤩 Pioli non capisce più niente. “Chi ha rifatto la formazione a questi?” Simeone pressa anche i raccattapalle, Piotr si scrolla di dosso il peso degli spazi da coprire. Jack sfonda Maignan con una punizione da ragazzino di strada, classe, potenza e cazzimma: 2-2

😫 L’inerzia è azzurra, la forza dei singoli è superiore all’incomprensibile sudoku perpetrato dal suo allenatore. Quando sembrava il momento di azzannare e schiacciare il diavolo evocando il quadro di Mergellina di Santa Maria del Parto, Rudy tira indietro i suoi, mettendo dentro Zanoli per Di Lorenzo e qui tutti abbiamo capito che aveva ritrovato i foglietti e noi le bustine di Gaviscon.

🤔 Natan fuori per eccesso di lontananza di Orsato all’azione (lui se è troppo vicino non vede, ricordate Pjanic)? Kvara rischia di far crollare il Maradona al 94esimo dimostrando come, questa squadra, se messa nelle condizioni, può battere chiunque in meno di mezz’ora.

👊 Due punti persi, non inganni il pareggio in rimonta. Formazione sbagliata e letture da intellettuale convinto che in spiaggia decide di portarsi gli Harmony. Il calcio è cambiato Rudy, non si dà niente per scontato né si può regalare un tempo ed un centrocampo a chi è ad un passo dal baratro e gioca senza difesa titolare. Salvati dai singoli e dall’amore di questi ragazzi per questa maglia.

Forza Napoli Sempre e Comunque

