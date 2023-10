«Osimhen potrebbe tornare subito a Napoli, vanno rispettati i club che li pagano»

Il ct della Nigeria. Victor è uscito anzitempo, forse per crampi. «Schierarlo di nuovo potrebbe voler dire rischiare uno stop di uno due mesi»

Osimhen è uscito nel match amichevole tra Nigeria e Arabia Saudita. Non dovrebbe essere nulla di grave. Crampi. Il nigeriano è in contatto con la staff medico del Napoli.

Intanto José Pesseiro, ct della Nigeria, ha parlato a OmaSportsTV delle condizioni fisiche dell’attaccante del Napoli:

“Siamo in contatto con il Napoli. Osimhen è straordinario, tutti abbiamo bisogno di lui. Ora faranno gli esami e poi decideremo se tornerà a Napoli o resterà qui in base all’entità dell’infortunio. Ma in tre giorni farlo giocare di nuovo può essere rischioso, forse salterà la prossima. Impiegarlo significherebbe poi correre il rischio di averlo fermo per un mese o due. Io vorrei che giocasse ma dobbiamo rispettare i club che lo pagano. Questo vale per tutti”.

LA LUNGA INTERVISTA DI OSIMHEN A KORTY EO

L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Korty Eo.

«La fama non significa niente per me, non è importante. Ci sono tante persone famose che però hanno il conto in rosso. Non è facile mostrare amore nel mondo in cui viviamo, quindi quando la gente viene da me e mi dimostra amore per me è un privilegio. Bisogna essere umili nella vita.

Sul suo passato:

Osimhen: «Potevo solo immaginare di diventare un calciatore professionista quando ero per strada da piccolo. La situazione della mia famiglia era difficile, quando andavo a vendere i giornali e l’acqua per strada per aiutarli in qualche modo. A volte a casa ci mancava la luce, avevo un amico qui a Lagos che mi dava il cibo per poter mangiare. All’epoca mangiavamo indomie e pane.

Mi piace Lagos, anche se ho pochi giorni liberi cerco sempre di tornare qui perché ho bisogno di vedere questa gente. Sono un ragazzo che vive di passioni e sensazioni, mi piace ridere ed avere attorno la mia gente. Di Lagos mi piace tutto, lo stress, le vibrazioni, l’amore la gelosia e le criticità. Questa è la vita che ho scelto per me stesso»

Poi svela un aneddoto:

Osimhen: «Una volta a scuola stavamo giocando una partita, una sorta di classico, e c’era un sacco di gente. Andammo in svantaggio ed io pareggiai, poi segnarono di nuovo loro ed io continuai a segnare fino al 3-3. All’ultimo minuto loro ebbero un rigore, c’era un giocatore forte che segnò ed io mi tolsi la maglietta ed iniziai a piangere. Non lo feci tanto per la partita, non mi interessava, semplicemente non mi piaceva perdere. È una cosa che non sopporto, per me diventa anche difficile dormire quando accade »

Sugli inizi della carriera:

«Quando ero in Nazionale andammo ai mondiali juniores in Cile. Giocai molto bene e vincemmo il mondiale, giocai bene e vinsi anche la scarpa d’oro ed il premio come secondo miglior giocatore della competizione. Da quel momento i grandi club si interessarono a me e decisi di andare in Germania. Quando firmai il contratto c’erano un sacco di voci sul mio conto, dicevano che non avrei fatto bene.

Anche quando sono venuto a Napoli, la gente mi diceva che non avrei segnato mai 4 gol perché è una lega molto fisica. Ma io ho sempre risposto: “conosci le mie abilità?” Quando mi dicono una cosa del genere, anche se non so bene come fare, voglio essere sicuro di imparare a farla ed accolgo la sfida per dimostrare che sono in grado«

Su Maradona

Osimhen: «Per me è il calciatore più forte di tutti i tempi. Non c’è niente che un calciatore possa fare a Napoli per paragonarsi a Maradona per i napoletani»

Sei una celebrità?

«Penso di aver fatto tanto per me stesso, per diventare una persona conosciuta ma ho ancora tanto lavoro per migliorare. La fama non significa niente per me, non è importante. Ci sono tante persone famose che però hanno il conto in rosso»

La cosa più costosa che hai comprato?

Osimhen: «Ho due proprietà. Sono un businessman perché il calcio è una cosa temporanea, quando finirà di giocare a calcio dovrà fare altro»

Sull’affetto ricevuto

«Normalmente mostro amore, ma non è facile. Io posso scherzare con tutti, tanto ho sempre la sicurezza armata con me (ride, ndr). Se qualcuno mi fa del male non può aspettarsi che gli faccia del bene, io ricambio il male con il male»

La cosa di cui vai più fiero?

«La nascita di mia figlia. È stato un bel momento per me, era da tanto che non piangevo. Tutti piangono in segreto, anche gli uomini. Sono successe tante cose nella mia vita amorosa, ma ora ho una figlia ed è a lei che va tutto il mio amore. Da questo punto di vista sono disciplinato, perché non voglio avere figli in giro per il mondo. Bisogna stare attento perché in molti, anche le donne, si interessano a te solo per interesse economico, molti cercano di approfittarsi di te. In realtà non mi piace nemmeno quando le ragazze mi avvicinano, mi piace essere colui che fa il primo passo con le ragazze. Alcuni pensano che sia un modo per atteggiarsi, ma non è così»

Sulle ragazze

«Delle ragazze non mi importa l’aspetto fisico personalmente se non ha niente da offrirmi devi starmi lontano, io sono un lavoratore e non mi piace avere sanguisughe al mio fianco. Non sono il tipo di persona che porta ogni sera una ragazza diversa in discoteca, preferisco portarci i miei amici»

«Ho dipendenze? Solo segnare gol e divertirmi»

Sull’infortunio all’occhio contro l’Inter

«La palla stava arrivando e volevo prenderla di testa. Il difensore mi ha colpito sullo zigomo e mi hanno operato. Ero molto spaventato, pensavo mi avessero sfregiato questo bel volto (ride, ndr). È stato un infortunio quasi fatale, ma ringrazio Dio per essere ancora vivo»

Ho perso mia madre molto tempo fa, poi ho perso mio padre nel 2020, ma so che sono molto orgogliosi di me. La prima volta che ho guadagnato dei soldi nel calcio ho comprato una casa per mio padre, ed è uno dei più grandi risultati che ho ottenuto. Portare il nome della mia famiglia sulle spalle non è una cosa facile. Ci sono tante persone che parlano male di me perché preferiscono i soldi alla vita. Gioco con la stessa passione di quando ero bambino, facevo lo stesso quando ero in strada ed ho sempre fatto tutto con la stessa mentalità. A Dio non piacciono le persone pigre ed aspettare che arrivi il miracolo, devi lavorare sempre perché solo così Dio premia i tuoi sforzi con ricchezze. Tutto ciò che ho profetizzato per me stesso l’ho ottenuto e considerando da dove vengo, non posso non sentirmi una leggenda. Non tanto per i trofei, ma per il fatto di essere in grado di sostenermi da solo, per sostenere la mia famiglia e le persone a me vicine. Credo che questa sia la mia più grande vittoria».

