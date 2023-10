Osimhen e la vicenda TikTok: «grazie ai nigeriani che mi hanno sostenuto e aiutato»

La vicenda TikTok nel passaggio sui nigeriani che lo hanno sostenuto: continuiamo a diffondere unità, rispetto e comprensione.

Victor Osimhen torna sulla vicenda Tik Tok con la pubblicazione di una storia su Instagram.

Dopo alcuni giorni e tante parole spese anche dalla stampa è finalmente il protagonista a parlare. Osimhen infatti ha rotto il silenzio con un comunicato attraverso il suo profilo Instagram e pubblicando questo testo nelle IG Stories:

“Venire a Napoli nel 2020 è stata per me una decisione meravigliosa. Il popolo di Napoli mi ha dimostrato tanto amore e gentilezza e non permetterò a nessuno di mettersi tra noi. La passione del popolo napoletano alimenta il mio fuoco per giocare sempre con il cuore e l’anima, e l’amore per la maglia è incrollabile mentre la indosso con orgoglio. Le accuse contro il popolo di Napoli sono false. Ho tanti amici napoletani che sono diventati parte della mia famiglia e della mia vita quotidiana. Apprezzo i nigeriani e tutti coloro che hanno prestato la loro voce per sostenermi e aiutarmi. Grazie mille, ve ne sarà grato per sempre. Continuiamo a diffondere unità, rispetto e comprensione. Forza Napoli sempre!”.

Osimhen ha quindi ringraziato i nigeriani che lo hanno difeso. Ricordiamo che è intervenuto anche il Ministro dello Sport nigeriano. E ne hanno scritto molti giornali stranieri. Due i video sotto accusa: uno in odore di razzismo, quello sulla noce di cocco, e l’altro derisorio: quello sul rigore sbagliato a Bologna.

Ricordiamo che la BBC Africa ha prodotto un servizio in cui ha detto chiaramente che il Napoli non è stato professionale con Osimhen.

TikTok, altro che questione chiusa. Mentre il Napoli continua a credere che contino le notizie che circolano nella cinta daziaria, nel mondo la questione Osimhen TikTok razzismo continua a crescere. La Bbc Africa ha prodotto un servizio che è stato lanciato anche su Youtube, in cui parla – tra gli altri – Oluwashina Okekelji giornalista della Bbc Africa. Il quale dice che conosce Osimhen da dieci anni e che il Napoli è stato poco professionale con lui con i video su TikTok. La Bbc fa inizialmente riferimento al video in cui il nigeriano è deriso per il rigore e poi anche a quello in cui la sua capigliatura è paragonata a una noce di cocco. «Penso che Osimhen si sarebbe aspettato delle scuse». Scuse che – ricordiamo – non sono arrivate: solo un comunicato in cui il Napoli chiarisce che non aveva alcun intento di offendere il calciatore.

