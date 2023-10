Non c’era il rigore per il Napoli ma non c’era nemmeno l’angolo del gol di Valverde (Gazzetta)

Rudiger aveva commesso fallo su Olivera spingendolo platealmente. Per il Corsport invece il rigore c’era, Nacho aveva le braccia alte

Non c’era il rigore per il Napoli ma non c’era nemmeno l’angolo del gol di Valverde. Almeno questa è la versione della Gazzetta dello Sport. Per il Corsport, invece, il rigore c’era.

Ecco cosa scrive la Gazza dell’arbitraggio di Turpin.

Osimhen lanciato da Zielinski è contrastato da Nacho che in scivolata respinge il suo tiro di piede e poi la palla finisce sul braccio. Il Var richiama l’arbtiro Turpin che va a vedere e concede il rigore. Ma siamo oltre il limite: Nacho e Osi sono vicinissimi. Altro errore: il gol di Valverde nasce dagli sviluppi di un corner che non c’era, perché Rudiger aveva commesso fallo su Olivera spingendolo platealmente.

Turpin 5 – Sbaglia sul rigore, sbaglia a non dare fallo a Olivera sul terzo gol del Real, nel finale non concede un corner chiaruissimo al Napoli

Per il Corriere dello Sport, invece, il rigore c’era ma assegna lo stesso 5 a Turpin

Non brillantissima la partita di Turpin, la sua esperienza a volte ha fatto cilecca. Non vede il rigore per il Napoli (la faccia nei confronti dei giocatori del Real è quasi compiacente, “non so cosa ci sia da vedere”).

NETTO

Corretto il rigore assegnato al Napoli. Brisard chiama Turpin all’Ofr (la revisione al video), tocco con il braccio sinistro di Nacho su incursione di Osimhen. Il fatto che il pallone colpisca prima un’altra parte del corpo (il piede destro) non conta nel momento in cui le braccia sono in posizione poco consona (non è braccio d’appoggio), larghe (sono fuori dalla silhouette), che rendono il corpo “innaturalmente più grande”.

NO RIGORE

Possibile che il pallone calciato da Zielinski colpisca il fondoschiena di Rüdiger prima di finire sul fondo. Avesse anche colpito le mani, mai rigore, entrambe le braccia sono dietro la schiena.

REGOLARE

Ok il gol di Ostigard: è Nacho che ostacola Kepa, non c’è fallo di Ostigard su Carvajal, Natan rimette in mezzo con la spalla destra e non con il braccio.

VAR: Brisard (Fra) 6,5

Bravo sull’OFR.

ilnapolista © riproduzione riservata