Osimhen vaga per il campo, De Laurentiis capisca che la frusta non funziona con tutti (Barbano)

Sul Corsport. È confuso, sbaglia molto, si muove spesso in contrapposizione ai compagni. Ci sta, dopo settimane di tensione

La prestazione di Osimhen e non solo, nell’analisi di Alessandro Barbano condirettore del Corriere dello Sport.

Il Napoli c’è. Con tutta la sua creatività, la sua compattezza, il suo ardore, il suo raziocinio tattico. Con l’uno contro uno di Kvara e Politano che sono una spina nel fianco di qualunque difesa, con la regia sempre illuminata di Lobotka, con i cambi di passo spiazzanti di Zielinski, e con l’elevazione di Osimhen che resta irraggiungibile anche nel giorno in cui il centravanti vagola confuso sulla tre quarti avversaria, sbagliando molto e muovendosi spesso in contrapposizione ai compagni. Ci sta, dopo settimane di tensione che pesano sulla prestazione di un giocatore per cui la parola “prestazione” coincide con la parola “emozione”. Il domatore di leoni Aurelio De Laurentiis prima o poi dovrà farsene una ragione. La frusta non funziona con tutti allo stesso modo.

COSA SCRIVE ANTONIO CORBO SU REPUBBLICA

La chiave della partita è tutta qui, e Ancelotti la tira dal taschino con la naturalezza di chi sa gestire le situazioni complicate , semplificandole. Il gioco è questo. Il Real dà una lezione del falso centravanti, arretrando Bellingham tanto più sapiente, maturo e creativo della sua età. Sfugge ai controlli, perché Anguissa che aveva cominciato bene si smarrisce a centrocampo, trascinando nella terra di nessuno Zielinski.

La zona favorisce troppo Bellingham e Anguissa non si umilia a stringere il controllo, per smorzare questo grande fascio di luci. Partendo da lontano, rispettando i tempi di Bellingham, si apre troppo spazio davanti alla coppia centrale della difesa, per fortuna Natan non perde la calma. E la recuperano Ostigard e Di Lorenzo.

ilnapolista © riproduzione riservata