Nessuno del Napoli tra i dieci calciatori più pagati del 2023 in Serie A (il più “ricco” è Vlahovic)

Nella classifica di Forbes, il più pagato al mondo è Ronaldo che guadagna 260 milioni di dollari. Secondo Messi. Terzo Neymar

Forbes ha stilato la classifica degli undici calciatori più pagati al mondo del 2023. Tra i Paesi facenti parte dei top 5 campionati europei (Italia, Inghilterra, Francia, Germania, Spagna) ognuno ha almeno un rappresentante, tranne per la Serie A. Nessuno del nostro campionato, infatti, è presente nella lista.

Nessuno del Napoli tra i dieci calciatori più pagati del 2023 in Serie A

Il più pagato della Serie A risulta essere Dusan Vlahovic della Juventus, ma le cifre sono lontane anni luce da quelle dei calciatori che guadagnano maggiormente. Dietro di lui Adrien Rabiot, Alex Sandro, Lautaro Martinez, Hakan Calhanoglu, Paul Pogba, Alessandro Bastoni, Federico Chiesa, Bremer e Romelu Lukaku.

Robert Lewandowski è in fondo alla classifica degli undici con 34 milioni di dollari all’anno. “Il giocatore polacco del Barcellona (35 anni) guadagna $24 milioni sul campo e 10 milioni per la sua attività pubblicitaria”.

Decimo posto per Harry Kane, 36 milioni: “Lo stipendio del calciatore britannico del Bayern Monaco (30 anni) è di 26 milioni di dollari e 10 milioni di dollari sono per accordi pubblicitari con altre imprese”.

Poco sopra c’è Kevin De Bruyne con 39 milioni: “Il giocatore belga del Manchester City (32 anni) guadagna 35 milioni di dollari + 4 milioni di dollari per diverse sponsorizzazioni”.

Sadio Mané, che quest’anno ha lasciato il calcio europeo, guadagna 52 milioni: “Il giocatore senegalese Al-Nassr (31 anni) guadagna 48 milioni per il suo stipendio + 4 milioni fuori dal campo di gioco”.

Il suo ex compagno di squadra, Mohamed Salah, ne guadagna 53: “Lo stipendio dell’egiziano del Liverpool (31 anni) è di 35 milioni di dollari; 18 milioni di dollari arrivano per accordi pubblicitari”.

Erling Haaland, invece, è a 58 milioni: “Il calciatore norvegese del Manchester City (23 anni) guadagna 46 milioni + 12 milioni per le sponsorizzazioni.”

Il pallone d’oro Karim Benzema è a quota 106: “Il calciatore francese dell’Al-Ittihad (35 anni) guadagna 100 milioni di dollari + 6 milioni di dollari per sponsorizzazioni.”

Non molto distante c’è il suo compagno di Nazionale, Kylian Mbappé, con 110: “Il giocatore francese del Psg guadagna 90 milioni come stipendio e 20 milioni per attività pubblicitarie.”

Arriviamo al podio. Terzo posto per Neymar, ora trasferitosi in Arabia, con un totale di 112 milioni: “Il giocatore brasiliano dell’Al Hilal (31 anni) guadagna 80 milioni in campo + 32 milioni fuori dal campo in sponsorizzazioni e pubblicità”.

Lionel Messi è a quota 135 milioni: “Il giocatore argentino dell’Inter Miami (36 anni) guadagna 65 milioni di dollari come stipendio + 70 milioni di dollari per le pubblicità”.

Lontano anni luce da tutti è Cristiano Ronaldo, con 260 milioni: “Lo stipendio del giocatore portoghese dell’Al Nassr (38 anni) è pari a 200 milioni di dollari + 60 milioni per le sponsorizzazioni”.

ilnapolista © riproduzione riservata