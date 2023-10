Napoli, Zielinski sarà in conferenza stampa con Garcia

La conferenza è prevista da Berlino alle 19:15.

Domani alle 21 il Napoli affronterà l’Union Berlino per la terza gara di Champions League.

Alle 19:15 è prevista la conferenza stampa dalla capitale tedesca; insieme a Rudi Garcia, parlerà anche Piotr Zielinski. Il polacco è stato artefice di un grande inizio di stagione ed è uno di quei calciatori di cui Garcia non si priva facilmente.

La conferenza sarà disponibile sui portali social ufficiali del Napoli e sul Napolista in live.

Elmas e Olivera nuovamente disponibili:

Lo scrive Di Marzio: Gli azzurri si sono allenati nella mattinata di lunedì per preparare le ultime strategie in vista del match di Champions e per Rudi Garcia sono arrivate diverse indicazioni, soprattutto sul fronte infortuni. Si sono rivisti in campo Olivera ed Elmas, che avevano saltato la trasferta di Verona per dei problemi. Ancora fuori, ovviamente Osimhen, e con lui anche Anguissa e Juan Jesus.

Il Napoli è la settima difesa del campionato. Da La Gazzetta:

I gol subiti sono una voce in cui il Napoli deve migliorare decisamente. Basta dire che nelle ultime tre gare stagionali disputate gli azzurri hanno subito ben sette reti e il portiere Alex Meret sinora ha finito solo tre partite in campionato imbattuto, subendo invece gol nelle altre otto fra campionato e Champions. Al di là di qualche errore individuale, che ci può stare sempre, deve migliorare l’intera fase difensiva, con una terza linea che ora, secondo le indicazioni del tecnico Garcia, si muove in maniera differente e deve abituarsi a rimanere più bassa ma comunque attiva.

