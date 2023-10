Napoli, ultime prima del Real Madrid, Rrahmani ha svolto lavoro in campo

Per Rrahmani lavoro sul campo, Juan Jesus e Gollini continuano a lavorare solo in palestra ma il primo ha svolto anche le terapie di recupero

Buone notizie dal report dell’ultimo allenamento del Napoli, uno degli allenamenti che anticipano la sfida del Real Madrid. Come riportato dalla società, la seduta mattutina ha rispettato la quotidianità e la squadra ha svolto allenamenti in campo e non:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Real Madrid in programma domani allo Stadio Maradona alle ore 21 per la seconda giornata di Champions League. La squadra ha iniziato la sessione con una prima fase di attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tattico e partita a campo ridotto”.

Bene Rrahmani che ha svolto lavoro in campo, a differenza di Juan Jesus che ha continuato un lavoro di terapie e palestra.

“Rrahmani ha svolto terapie, piscina e lavoro in campo. Gollini ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Juan Jesus ha svolto terapie e palestra”.

Anche il Real Madrid arriva a Napoli con qualche difensore in meno, così come gli azzurri sono privi di Juan Jesus e Rrahmani. Su As viene descritta la situazione dei blancos:

“Per sopperire alla carenza di difensori centrali, l’allenatore del Real si affida ancora una volta al giocatore del Castilla Álvaro Carrillo, che era già sulla panchina di Montilivi, anche se non ha goduto di alcun minuto. La presenza del difensore al Maradona potrebbe assumere un rilievo particolare in vista del prossimo impegno di campionato dei Bianchi, contro l’Osasuna, visto che per quella partita Ancelotti poteva contare solo su Rüdiger come centrale della prima squadra, per questo i problemi di Alaba obbligano alla scelta di Nacho”.

ilnapolista © riproduzione riservata