Napoli, Rrahmani ha svolto parte dell’allenamento in gruppo

Ancora lavoro personalizzato per Gollini e Juan Jesus. Domenica alle 20:45 il match contro la Fiorentina di Italiano

Il Napoli si prepara in vista della sfida di Serie A contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Al Konami Training Center di Castel Volturno si ritrovano i ragazzi di Garcia. Presenti anche gli infortunati che continuano il loro percorso di guarigione.

Fra loro anche Rrahmani che oggi ha svolto parte della seduta insieme al gruppo. Ancora lavoro personalizzato per Gollini e Juan Jesus.

Di seguito il report del club:

“Seduta di allenamento mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina di domenica allo Stadio Maradona per l’ottava giornata di Serie A (ore 20.45).

La squadra ha iniziato la sessione sul campo 2 dove ha svolto una prima fase di lavoro tattico.

Di seguito la rosa si è divisa in due gruppi, centrocampisti-attaccanti e difensori, che sono stati impegnati in un lavoro tecnico tattico specifico.

Chiusura con partita a campo ridotto.

Rrahmani ha svolto la prima parte di allenamento in gruppo e successivamente lavoro personalizzato. Gollini e Juan Jesus hanno svolto lavoro personalizzato in campo“.

Anche Garcia ha confermato il recupero di Rrahmani che, a questo punto, sarà aggregato al gruppo domenica. Il tecnico lo porterà in panchina ma non ha alcuna intenzione di rischiarlo. Le sue parole in conferenza stampa:

La risposta di Garcia in conferenza:

«Gollini e Juan Jesus dovrebbero rientrare in gruppo settimana prossima, con gradualità. Amir ha fatto una parte con noi oggi, vediamo domani. E’ quasi recuperato, ovviamente non lo rischieremo ma se è disponibile non serve lasciarlo fuori anche se non avrà i 90′ nelle gambe. Non siamo in urgenza vista la coppia Ostigard-Natan, ma l’importante è che non vada in nazionale altrimenti va lì e poi si fa male e non gioca con noi e poi torna lì e diventa un problema».

ilnapolista © riproduzione riservata