Napoli-Real Madrid, il programma di allenamenti e conferenze

Martedì sera il Real Madrid è atteso al Maradona, nella giornata di domani ci saranno le due conferenze dei tecnici e gli allenamenti di rifinitura

Il Napoli di Garcia ha vinto due partita di fila, contro Udinese e Lecce, ritrovando non solo il gioco, ma soprattuto la forma mentale che serviva alla squadra e all’ambiente per affrontare la sfida di Champions League contro il Real Madrid.

Da domani la squadra comincerà l’avvicinamento alla partita in programma martedì sera alle 21 al Maradona. Il programma di questi due giorni prevede domani lunedì 2 ottobre allenamento degli azzurri in mattinata, poi la conferenza di Rudi Garcia alle 14 e poi quella del tecnico del Real, Carlo Ancelotti alle 18.15. Il Real si allenerà poi in serale al Maradona

Napoli-Real Madrid il programma delle conferenze

– Ore 11:30 Allenamento SSC Napoli presso SSC Napoli Konami Training Center (Aperto ai media per i primi 15′)

– Ore 14:00 Conferenza stampa SSC Napoli presso il Konami Training Center di Castel Volturno.

– Ore 18:15 Conferenza stampa Real Madrid persso lo stadio Diego Armando Maradona

– Ore 19:00 Allenamento Real Madrid presso stadio Diego Armando Maradona (Aperto ai media per i primi 15′)

Napoli-Real Madrid i convocati di Ancelotti

Il Real si presenterà a Napoli privo di diversi giocatori: David Alaba, Éder Militao, Thibaut Courtois e Arda Güler.

Di seguito la lista completa.

Portieri : Lunin, Kepa e Cañizares.

Difese : Carvajal, Nacho, Lucas V., Fran García, Rüdiger, Mendy e Carrillo.

Centrocampisti : Bellingham, Kroos, Modrić , Camavinga, Valverde, Tchouameni e Ceballos.

Attaccanti : Vini Jr., Rodrygo, Joselu e Brahim.

Alaba si è fermato nella partita contro il Las Palmas, al minuto 41 Ancelotti ha dovuto sostituire Alaba che si è fermato probabilmente per un infortunio muscolare. Al posto dell’austriaco, Ancelotti dovrà inventarsi la coppia centrale difensiva visto che ha fuori anche Militao operato al crociato. Con ogni probabilità la coppia centrale a Napoli sarà composta da Rüdiger e Nacho.

ilnapolista © riproduzione riservata