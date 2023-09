Real Madrid, si fa male Alaba: infortunio muscolare, a rischio per Napoli

Se non dovesse recuperare, a Napoli Ancelotti dovrà schierare Rüdiger e Nacho. Il primo tempo si è chiuso 1-0 per il Madrid: gol di Brahim Diaz

Il Real Madrid è il prossimo avversario del Napoli in Champions League, si gioca martedì 3 ottobre al Maradona. Il Real madrdi sta giocando in Liga in casa contro il Las Palmas. Il punteggio al 45esimo è di 1-0 per il Madrid con gol nei minuti di recupero di Brahim Diaz. Grande protagonista il portiere degli ospiti Valles. Al minuto 41 Ancelotti ha dovuto sostituire Alaba che si è fermato probabilmente per un infortunio muscolare. Al posto di Alaba è enrato Lucas Vazquez. Se l’austriaco non dovesse recuperare per martedì, Ancelotti dovrà inventarsi la coppia centrale difensiva visto che ha fuori anche Militao operato al crociato. Con ogni probabilità la coppia centrale a Napoli sarà composta da Rüdiger e Nacho.

