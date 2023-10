Napoli-Milan, le probabili di Sky: Raspadori ancora al centro dell’attacco

Possibile conferma degli XI che hanno giocato in Champions. Nel Milan ritornano Hernandez e Maignan, in vantaggio Pobega su Musah

Domenica sera al Maradona va in scena Napoli-Milan. Le probabili formazioni secondo Sky Sport.

Al centro dell’attacco Garcia dovrebbe schierare ancora Raspadori, reduce dal gol in Champions contro l’Union Berlino. Al suo fianco Politano e Kvaratskhelia. A centrocampo confermato il centrocampo con Cajuste al posto di Anguissa. Il camerunense però ha recuperato, ha svolto l’ultimo allenamento in gruppo. Confermata anche la difesa con il duo Rrahmani-Natan, Ostigard si accomoda in panchina. Mario Rui vince il ballottaggio con Olivera.

Tra gli indisponibili per Garcia Juan Jesus e Osimhen.

Nel Milan ancora qualche indisponibile come Loftus-Cheek e Thiaw (squalificato). In difesa Pioli potrebbe affidarsi a Kalulu-Tomori, con Hernandez che riprende possesso della fascia sinistra. Ritorna anche Maignan in porta. Pobega favorito su Musah a centrocampo, insieme a Krunic e Reijnders. In attacco i titolarissimi.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori; Kvaratskhelia

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez; Pobega, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

Il report dell’allenamento di oggi del Napoli

I ragazzi di Garcia si allenano a Castel Volturno in attesa di Napoli-Milan:

“Seduta pomeridiana per il Napoli all’SSCN Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica allo Stadio Maradona per la decima giornata di Serie A (ore 20.45).

La squadra, dopo una prima fase di attivazione, ha svolto lavoro di possesso palla e seduta tattica sul campo 2.

Successivamente il gruppo si è spostato sul campo 1 dove ha disputato una partitina a campo ridotto.

Chiusura di sessione con esercitazione di finalizzazione. Anguissa ha svolto intera seduta in gruppo”.

ilnapolista © riproduzione riservata