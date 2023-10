Per il resto giocano gli stessi dieci impiegati contro Verona e Unione Berlin. Mario Rui preferito a Olivera

Napoli-Milan, gioca Elmas.

Queste le scelte di formazione di Garcia e Pioli per l’incontro di questa sera Napoli-Milan.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Garcia.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.

È Raspadori il centravanti del Napoli in assenza di Osimhen, come scrive il Corriere dello Sport.

Napoli-Milan ricomincia con Raspadori che fa il 9 con il suo 81, con Simeone che se ne sta in panchina, con gerarchie che in assenza di Osimhen sembrano riscritte dalla natura svolazzante di quest’attaccante che ondeggia tra i centrali, li tira fuori scalando, consente ai centrocampisti di provare irruzioni e semmai fa da sé, con quella intelligenza viva che gli appartiene da sempre, era un fanciullo quando se ne accorsero stava diventando grande estate 2022 – quando De Laurentiis ha investito 35 milioni di euro per convincere il Sassuolo a cederlo.

IL RECORD DI RASPADORI IN CHAMPIONS

Raspadori è l’italiano che negli ultimi due anni ha segnato di più in Champions. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

Un centravanti che mette in rete l’unico pallone buono che gli arriva è il sogno di ogni allenatore. Il modo in cui Giacomo c’è arrivato racconta molto sul carattere di questo ventitreenne dalla tecnica notevole, ma non certo col “phisique du role” del centravanti.

Nessun italiano ha segnato nelle ultime due edizioni di Champions più gol di Raspadori: cinque. Non male considerando che il titolare del Napoli è Victor Osimhen e Giacomo ha saputo sfruttare tutte le occasioni.

E a proposito della discussione sul ruolo, Giacomo continua a rivendicare la sua predilezione di giocare in mezzo. E queste cinque perle da Champions sono arrivate tutte partendo proprio dal ruolo di centravanti. Quattro gol nelle prime tre partite in carriera di Champions. Con questo debutto Raspadori un anno fa ha fatto meglio addirittura di Del Piero che nel 1995 ne aveva segnati tre in altrettante gare. Numeri che danno una dimensione internazionale al campione d’Europa 2021.

