Napoli-Fiorentina, probabili formazioni: ballottaggio Mario Rui/Olivera

Lindstrom dovrebbe ripartire dalla panchina. Rrahmani non ha ancora i novanta minuti nelle gambe.

Napoli-Fiorentina andrà in scena domani alle 20:45. Dopo un inizio di stagione non semplice, il Napoli arriva da due vittorie consecutive contro Udinese e Lecce, subendo un solo gol e segnandone otto. La squadra di Italiano, invece, ha vinto nell’ultima giornata contro il Cagliari per 3-0, ma ha precedentemente pareggiato contro il Frosinone, 1-1.

Gli azzurri non dovrebbero subire grossi cambiamenti; Rrahmani è quasi recuperato, ma Garcia sembra non voglia schierarlo dal primo minuto.

Secondo Sky, davanti a Meret la difesa sarà composta da Di Lorenzo, Natan, Ostigard e Olivera; centrocampo solito con Lobotka, Anguissa e Zielinski; in attacco Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

La Gazzetta dello Sport dà un solo cambiamento in difesa, ovvero Mario Rui al posto di Olivera. Dello stesso avviso è anche il Corriere dello Sport.

Nulla da fare, a quanto pare, per Lindstrom dal primo minuto. Il danese ha giocato poco dall’inizio della stagione, ma è considerato una delle riserve di lusso, insieme ad Elmas.

LE PAROLE DI GARCIA IN CONFERENZA SUGLI INFORTUNATI:

«Gollini e Juan Jesus dovrebbero rientrare in gruppo settimana prossima, con gradualità. Amir ha fatto una parte con noi oggi, vediamo domani. E’ quasi recuperato, ovviamente non lo rischieremo ma se è disponibile non serve lasciarlo fuori anche se non avrà i 90′ nelle gambe. Non siamo in urgenza vista la coppia Ostigard-Natan, ma l’importante è che non vada in nazionale altrimenti va lì e poi si fa male e non gioca con noi e poi torna lì e diventa un problema».

