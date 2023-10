Napoli, dubbio tra Ostigard e Rrahmani contro il Verona

Il kosovaro è fuori dal campo dal 20 settembre. Garcia dovrebbe confermare il 4-3-3; per vedere Raspadori e Simeone insieme bisognerà ancora attendere.

Il Napoli domani affronterà l’Hellas Verona alle 15 fuori casa. Chi sicuramente tra i titolari non ci sarà sono Osimhen e Anguissa, entrambi infortunati; il nigeriano sarà fuori un mese, mentre il centrocampista camerunense potrebbe rientrare prima.

Secondo Sky, domani davanti alla porta difesa da Meret ci saranno Di Lorenzo, Ostigard, Natan e Mario Rui. Il centrocampo sarà a tre con Cajuste, Lobotka e Zielinski; davanti, il tridente Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

La Gazzetta e il Corriere dello Sport riportano la stessa probabile formazione, ma con un solo cambio: Rrahmani titolare, al posto di Ostigard.

Ricordiamo che il kosovaro, ex di turno insieme a Simeone, è fuori dal campo da un mese, precisamente dalla partita contro il Braga del 20 settembre; ha inoltre rinunciato alla Nazionale e ha continuato ad allenarsi per tornare al meglio.

LE PAROLE DEL TECNICO DEL VERONA, BARONI, SUL NAPOLI:

«Affrontiamo la squadra campione d’Italia, a Frosinone sappiamo di aver sbagliato, ne siamo coscienti, sono cadute che devono farci crescere. Ho fiducia nella mia squadra, ho fiducia dei miei giocatori, sarà una partita difficilissima, nella quale sappiamo che non dobbiamo sbagliare niente».

SIMEONE E RASPADORI POSSONO GIOCARE INSIEME (Gazzetta):

“Sono le assenze a centrocampo e in attacco a suggerire gli spunti più interessanti, perché potrebbero convincere Garcia a rivedere l’intero assetto, rimodellando la squadra con una spiccata attitudine offensiva. All’indisponibilità di Anguissa si può sopperire, com’è accaduto contro la Fiorentina, con Raspadori passando ad un 4-2-3-1 più definito. Zielinski proposto in mediana accanto a Lobotka. A guidare il reparto avanzato ci sarebbe Simeone, che per caratteristiche è più vicino all’interpretazione canonica del centravanti”.

