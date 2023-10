Lotito scaccia l’Arabia: «Immobile resta qui» (Il Messaggero)

Il presidente della Lazio: «Non c’è alcun problema con Ciro. Non so nulla dell’Arabia, non ci ha chiesto nulla. C’è poco da valutare, non ci sono offerte»

Momento difficile in casa Lazio. Ciro Immobile, attaccante principe della squadra biancoceleste, sembra essere in affanno e aveva fatto tremare i tifosi sul futuro. Ma al Messaggero parla il patron Claudio Lotito:

«Non c’è alcun problema con Ciro. Il suo è stato uno sfogo non contro la Lazio, ma verso alcuni tifosi. Non so nulla dell’Arabia, non ci ha chiesto nulla. C’è poco da valutare, non ci sono offerte o richieste e noi non vogliamo vendere nessuno. Immobile ha un contratto fino al 2026, è diverso da Milinkovic. Sergej non era sul mercato, ma era in scadenza e nonostante l’offerta di rinnovo ha chiesto il permesso di andare».

Niente Arabia, e niente Lazio senza Immobile. Negli scorsi giorni si erano rincorse voci riguardanti il futuro di Ciro dopo alcune dichiarazioni non proprio al miele. Agli stessi microfoni del Messaggero giovedì scorso si era lasciato andare con un «Sì, sono ferito», facendo capire al popolo laziale di non sentirsi amato come sempre stato di recente. Il ds Fabiani aveva chiesto all’attaccante di ritornare un minimo sui propri passi, ma Immobile aveva confermato «Sono stato semplicemente sincero». La Lazio ha attraversato un inizio di stagione non proprio sereno, anche per le prestazioni non convincenti di Ciro. Gli anni passano e non riesce a caricarsi sulle spalle una squadra che deve ancora trovare una quadra a centrocampo. Pochi rifornimenti dalle ali e dai vari sostituti di Milinkovic-Savic arrivati. Solo la vecchia guardia, ossia Luis Alberto, sembra non aver perso lo smalto dei tempi migliori.

E ora? Il dualismo con il Taty Castellanos da possibilità sta diventando realtà. Qualche noia fisica di troppo ma Immobile dovrebbe riaggregarsi al gruppo fra domani e giovedì dopo la risonanza al flessore. Sarà la Lazio a dover gestire un gigante del proprio spogliatoio, dosandolo saggiamente e servendolo in campo adeguatamente. Immobile aveva fatto passare un concetto ben preciso: «Non voglio sentirmi un peso per la Lazio». Su quello che ne sarà, quando appenderà gli scarpini al chiodo, non batte ciglio: «Il mio futuro lo vedo sicuramente qui, ma non so in quale ruolo. Io amo la Lazio». Più che un tentativo di negare la situazione attuale, una dichiarazione d’amore sincero. Starà a Sarri fare in modo che Immobile torni a sorridere. Il sentimento resta.

