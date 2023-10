L’arresto dei giocatori del Legia dopo la partita contro l’Az Alkmaar diventa un caso diplomatico

I giocatori del Legia arrestati dopo la partita di Conference League contro l’Az Alkmaar sono diventi un caso diplomatico. Di mezzo si sono messi i governi dei due paesi, quello polacco e quello olandese.

I giocatori, il serbo Pankov e il portoghese Josué, sono stati alla fine rilasciati. La vicenda, tuttavia, sembra aver lasciato strascichi politici non di poco conto.

Infatti, il governo polacco avrebbe chiesto spiegazioni sulle dinamiche dell’arresto. Il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki (estrema destra), in piena campagna elettorale si è detto preoccupato per quanto accaduto ad Alkmaar. Su Twitter ha scritto:

«Rapporti molto inquietanti da Alkmaar. Ho ordinato al ministero degli Affari Esteri un’azione diplomatica urgente per verificare gli eventi della notte. I giocatori e i tifosi polacchi devono essere trattati in conformità con la legge. Non c’è alcun motivo per violare la legge».

Gli fa eco il viceministro degli Esteri Pawel Jablonski che sempre su Twitter ha scritto:

«A causa di informazioni affidabili e molto inquietanti sulle azioni discriminatorie dei servizi olandesi nei confronti dei cittadini polacchi, tra gli altri: nella città di Alkmaar, l’ambasciatore del Regno dei Paesi Bassi è stato convocato per domani. Non c’è autorizzazione del governo polacco a discriminare i nostri cittadini. I responsabili di ciò devono affrontarne le conseguenze. Contiamo sulla collaborazione con le autorità competenti del Regno dei Paesi Bassi in questa materia».

L’ambasciatore olandese in Polonia è stato convocato e sarà ricevuto sabato al Ministero degli Affari Esteri. Le informazione provenienti dai giornalisti polacchi raccontano di incidenti iniziati nel momento in la polizia olandese ha deciso di bloccare l’autobus del Legia all’interno dello stadio.

Polish football fans are outraged and the Polish PM is asking for “urgent diplomatic action” after Legia players were handcuffed, and the club’s president Dariusz Mioduski was pushed by Dutch police following the game against AZ Alkmaar in the Netherlands.pic.twitter.com/pYyXMVPJgP

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 6, 2023