L’arbitro Sacchi non saluta la sua assistente, Rocchi non gradisce (VIDEO)

Prima di Lecce-Sassuolo. La Gazzetta scrive che il designatore non ha gradito, l’arbitro si è difeso: stavo dando la mano all’altro capitano

Le immagini che riguardano l’arbitro Sacchi che ieri sera ha diretto la gara tra Lecce e Sassuolo stanno facendo il giro dei social. Il mancato saluto alla sua assistente Francesca Di Monte nel tunnel ha destato parecchio stupore.

Nelle immagini si vede Sacchi salutare prima il capitano del Sassuolo, poi nel voltarsi trova la sua assistente che gli porge la mano. Tuttavia il direttore di gara la ritrae e la offre al capitano del Lecce. Perplessa la faccia di Di Monte.

La Gazzetta scrive che

la mancanza di attenzione verso l’assistente da parte di Sacchi (colui che urlò senza freni in faccia a Medel in Juve-Bologna di due anni fa e che fece il fischio anticipato sul gol di Acerbi in Monza-Inter ricevendo uno stop lungo da Rocchi) non é piaciuta ai vertici Aia.

Lo stesso Rocchi ha già redarguito Sacchi, la cui giustificazione é stata quella di essersi preoccupato di dover dare – per par condicio – immediatamente la mano anche al capitano del Lecce dopo aver stretto quella del graduato del Sassuolo.

La storia però non è piaciuta a Rocchi che ha sempre raccomandato attenzione ai propri arbitri anche ai dettagli che possono sembrare futili vista la presenza di telecamere pressoché ovunque nello stadio.

Il designatore degli arbitri di Serie A, Gianluca Rocchi, era intervenuto recentemente durante la la trasmissione Open Var su Dazn. Il caso più discusso, il mancato rosso di Berardi durante Juventus-Sassuolo alla 5° giornata:

“Questa situazione era molto particolare, per noi era da cartellino rosso. A livello procedurale viene fatto un ottimo percorso. Cercano tutte le camere, noi valutiamo i Var non solo per la decisione presa, ma anche per altri parametri. Noi come arbitri dobbiamo però tutelare anche il pericolo che un giocatore crea” .

In sala Var avevano analizzato così l’intervento:

“Porca vacca. Fallo brutto ma striscia, il punto di contatto è alto. Dinamica da giallo, Var completato, puoi riprendere il gioco” .

