La Uefa: Italia e Turchia ospiteranno insieme gli Euro 2032

La Uefa ha confermato che alla fine, la gara tra Turchia e Italia per l’assegnazione del paese ospitante di Euro 2032 è stata: entrambi. La Uefa, tramite i propri canali social, ha condiviso la notizia per cui entrambi i paesi ospiteranno la competizione dividendosi gli stadi:

“Congratulazioni a Italia e Turchia, ospiteranno insieme Euro2032. Entrambi hanno a disposizione venti stadi per ospitare le nazionali, per cui saranno scelti dieci di questi e cinque per ogni paese dall’ottobre del 2026”.

La notizia era stata pre-annunciata ieri 9 ottobre da Evelina Christillin, membro aggiuntivo del Consiglio Uefa:

«No, domani non ci sarà nessuna sorpresa, gli Europei 2032 saranno assegnati a Italia e Turchia, è cosa fatta. Si è lasciato campo libero a Gran Bretagna e Irlanda per il 2028 e di conseguenza è stato deciso e condiviso il via libero per Italia e Turchia per Euro 2032. Domani è previsto il voto, saremo a Nyon, ci sarà una breve presentazione fatta dalla nostra delegazione composta dal presidente Figc Gravina, da Gigi Buffon e da Ilaria D’Amico. E poi si lavorerà per gli stadi».

