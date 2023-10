La polizia di Bruxelles ha sparato al sospetto terrorista, il governo: «potrebbe essere morto» (Bbc)

Gli hanno sparato in un bar. Il ministro dell’Interno: «Aveva con lui la stessa arma che ha ucciso due cittadini svedesi lunedì sera»

La polizia di Bruxelles ha sparato a un uomo nel corso della caccia all’uomo in atto a Bruxelles da ieri sera. Lo scrive la Bbc che ricorda l’uccisione di due tifosi cittadini svedesi a Bruxelles per la partita di calcio Belgio-Svezia.

Riporta la Bbc:

L’uomo è stato colpito in un bar nel quartiere di Schaerbeek, hanno riferito i media locali.

I pubblici ministeri belgi hanno riferito l’incidente, ma hanno detto che non potevano ancora confermare se l’uomo fosse l’aggressore.

Bruxelles è al massimo allarme terrorismo dopo l’attacco di lunedì.

La persona a cui è stato sparato era probabilmente il sospetto e potrebbe essere morta sulla strada per l’ospedale, ha detto il ministro dell’interno belga Annelies Verlinden.

La signora Verlinden ha detto all’emittente pubblica fiamminga VRT che l’arma automatica trovata con lui era la stessa usata nell’attacco di lunedì.

LA CRONACA DI IERI SERA

A Bruxelles due tifosi svedesi sono stati uccisi in quello che sembra un vero e proprio attentato di matrice islamica. Questa sera è in corso Belgio-Svezia, si è giocato il primo tempo ma adesso il match è stato interrotto. I calciatori svedesi nell’intervallo hanno saputo dell’uccisione dei due tifosi svedesi.

Il quotidiano svedese Aftonbladet scrive:

– È scioccante. Siamo stati informati in sala stampa. Ci sono luci blu ovunque, dice (riferendosi alla polizia, ndr).

Tre persone (ma dovrebbero essere due, ndr) sono state uccise nel centro di Bruxelles, riferiscono i media locali.

Due cittadini svedesi sono stati uccisi, ha detto la polizia belga alla Reuters. Entrambi pare che indossassero la maglia della nazionale svedese, scrive Sudinfo.

Si dice che una persona sia stata colpita da colpi di arma da fuoco all’ingresso di un edificio. Poi, secondo l’HNL belga, due persone sono state uccise in un taxi.

La sparatoria è avvenuta a soli cinque chilometri dall’arena di calcio dove la Svezia sta giocando una partita di qualificazione agli Europei contro il Belgio.

Un video della scena mostra l’autore del reato che indossa un giubbotto arancione che scende dal motorino e grida “Allahu akbar” in connessione con gli spari.

🔴🇧🇪DIRECT : Un homme circulant à scooter a ouvert le feu avec une arme de guerre dans le centre de #Bruxelles. Au moins 2 personnes sont mortes. Le suspect est en fuite. (RTBF)#attentat #TPMP @BFMTV @LCI pic.twitter.com/iZHtkOguEW — – Le Direct Info 🔴 (@LeDirectInfo) October 16, 2023

Prosegue il quotidiano svedese.

Dopo la sparatoria è stato pubblicato un video in cui lo stesso sospettato del reato afferma di aver “appena ucciso degli svedesi”.

Giura anche fedeltà all’Isis.

Secondo la polizia l’autore del reato è ancora in libertà.

Il governo belga è ora impegnato in una riunione d’emergenza, secondo BNO News.

Aftonbladet è in contatto con il ministero degli Affari Esteri svedese, che sta indagando sull’incidente.

L’uomo che ha sparato stasera a #Bruxelles ha annunciato in un video di aver “vendicato i musulmani”, uccidendo “tre svedesi proprio adesso”. Il messaggio appare sul profilo Facebook appartenente a Slayem Slouma #ANSA pic.twitter.com/fX8FUGYPYN — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) October 16, 2023

Diverse persone della zona hanno assistito alla brutale sparatoria.

– Ho visto una persona senza vita a terra. Ero completamente scioccato e ho iniziato a urlare, dice un testimone a HLN .

Scrive la Bbc:

Due persone sono state uccise a colpi di arma da fuoco nella capitale belga Bruxelles lunedì sera, ha detto la polizia.

L’uomo armato è fuggito dalla scena ed è ancora in libertà. I pubblici ministeri dicono che stanno trattando la sparatoria come atto di terrorismo.

Le vittime erano svedesi. La Svezia sta giocando il Belgio in una qualificazione a Euro 2024, ma non è noto se le vittime fossero lì per la partita.

Un video pubblicato sui social media di un uomo di lingua araba ha affermato di aver compiuto l’attacco in nome di Dio.

L’uomo nella clip ha aggiunto che ha ucciso tre persone. L’ufficio del procuratore federale ha confermato di aver visto il video, ma non può confermare che sia l’uomo armato.

Il video e altri filmati dell’attacco sono in corso di verifica da parte della polizia, è stato detto alla BBC.

I procuratori federali in Belgio hanno riferito all’agenzia di stampa Afp che è stata aperta un’indagine in seguito alla sparatoria sul Boulevard d’Hypres. Un video sui social media condiviso dal quotidiano Het Laatste Nieuws, ma non verificato da BBC News, ha mostrato un uomo che indossava una giacca fluorescente scendere da uno scooter armato di quello che sembra essere un fucile d’assalto prima di entrare in un edificio e sparare.

