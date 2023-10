Il Nizza vince ancora, 1-0 al Mets. Farioli (per ora) in testa alla Ligue1

Nizza ancora imbattuto dopo 8 giornate, primo in attesa del Monaco che gioca stasera contro il Reims e del Brest che gioca domani contro il Tolosa

In Francia anche il Nizza festeggia il primo posto momentaneo in Ligue. L’1-0 al Metz regala il primo posto in classifica in attesa dei risultati di Reims-Monaco e di Brest-Tolosa.

L’Equipe descrive così la partita del Nizza:

“Il Nizza è arrivato in Mosella con il chiaro desiderio di sfruttare i propri punti di forza – ovvero un gioco ben curato, una squadra che pressa forte e alta e la migliore difesa del campionato – per prolungare la sua bella serie autunnale. Eccoli imbattuti dopo otto giornate e in testa alla classifica della Ligue 1, in attesa della partita della serata Reims-Monaco e della sfida di domenica con il Brest“.

Boudaoui ha sbloccato la partita al 14′ del primo tempo, poi il Nizza ha provato a raddoppiare rimanendo sempre in controllo della partita. Per Farioli è il quinto cleen sheet della stagione, il terzo consecutivo. La squadra dell’italiano ha la migliore difesa della Ligue1 con soli 4 gol subito dopo 8 giornate.

Se proprio ha una pecca il Nizza, sono i pochi gol:

“Lo scarso contributo dei centrocampisti (0 gol e 0 assist prima di questo incontro) spiega in gran parte i pochi gol segnati dal Nizza in questa stagione“.

Il Nizza, con questa vittoria, si ritrova a 16 punti, due in più di Monaco e Brest e tre in più del Reims fermo a 13 punti. Il Psg, che gioca domani sera contro il Rennes, è fermo al quinto posto con 12 punti. Farioli è alla sua prima stagione in Ligue1, prima di arrivare in Francia allenava in Turchia all’Alanyaspor e prima ancora faceva il preparatore dei portieri.

