Il Newcastle: «Aspettiamo chiarimenti su Tonali, non si sta allenando col gruppo» (The Athletic)

L’allenatore Howe dice che stanno aspettando indicazioni. «È qui ma non si sta allenando con il gruppo, non sappiamo di preciso cosa fare»

Dopo la squalifica in seguito al calcio-scommesse, il Newcastle chiede chiarezza su come dovrà comportarsi con Sandro Tonali. Secondo quanto riportato da The Athletic:

“Tonali ha iniziato la scorsa settimana la squalifica di dieci mesi dopo essere stato riconosciuto colpevole di violazione delle regole sulle scommesse calcistiche dalla Figc. Howe ha detto che il centrocampista italiano era a Newcastle, ma non si stava allenando: «Stiamo ancora aspettando chiarimenti. È qui. Non si sta ancora allenando con il gruppo, perché non sappiamo ancora cosa fare di preciso»”.

IL COMUNICATO DEL NEWCASTLE IN SEGUITO ALLA SQUALIFICA:

“Sandro Tonali è stato squalificato per dieci mesi, da venerdì 27 ottobre 2023, a seguito di accuse di scommesse illegali da parte della Federazione calcistica italiana (Figc). La sanzione della Figc include una squalifica complessiva di 18 mesi, con otto mesi commutabili in quanto il giocatore partecipa a un piano terapeutico e a un programma educativo in Italia composto da 16 impegni. Nella serata di venerdì 27 ottobre, il Newcastle United ha ricevuto la conferma che la Fifa ha approvato la sanzione della Figc da applicare in tutto il mondo, il che significa che Sandro sarà idoneo a tornare al calcio professionistico da martedì 27 agosto 2024”.

IL NEWCASTLE VIETA SCOMMESSE (The Athletic):

“Il Newcastle sensibilizza i giocatori della prima squadra sui pericoli del gioco d’azzardo dopo la conferma della sospensione di Sandro Tonali per attività di scommesse illegali. Mentre questo processo continuerà durante la sua assenza, il Newcastle condurrà incontri per ricordare a tutti i suoi giocatori le potenziali insidie ​​del gioco d’azzardo. Ciò includerà la prima squadra, con il divieto ai calciatori professionisti di scommettere su qualsiasi piattaforma, a qualsiasi livello. “Lo faremo sicuramente”, ha detto una figura di spicco del St James’ Park, parlando in forma anonima per discutere liberamente della politica del club“.

