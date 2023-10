Il Newcastle vieta ai calciatori di scommettere su qualsiasi piattaforma a qualsiasi livello (Athletic)

Lo ha confermato una fonte interna al club. Insieme al divieto di scommettere, si terranno incontri per ricordare le insidie ​​del gioco d’azzardo.

Il Newcastle ha preso atto della squalifica di Tonali, dieci mesi effettivi lontano da qualsiasi terreno di gioco più altri 8 di pene alternative. Il club inglese non ha mai fatto mancare il sostegno al suo giocatore, sia internamente al club, sia nelle dichiarazioni pubbliche.

Una sorta di mamma chioccia che protegge il suo calciatore, pagato circa 80 milioni dal Milan. Il club di proprietà saudita però ha deciso di prevenire qualsiasi altro pericolo che potrebbe arrivare delle scommesse. Ha avviato, infatti, una serie di incontri dedicati a tutta la squadra e ha anche vieto i propri tesserati di effettuare qualsiasi scommessa. Lo riporta The Athletic:

“Il Newcastle sensibilizza i giocatori della prima squadra sui pericoli del gioco d’azzardo dopo la conferma della sospensione di Sandro Tonali per attività di scommesse illegali. Mentre questo processo continuerà durante la sua assenza, il Newcastle condurrà incontri per ricordare a tutti i suoi giocatori le potenziali insidie ​​del gioco d’azzardo. Ciò includerà la prima squadra, con il divieto ai calciatori professionisti di scommettere su qualsiasi piattaforma, a qualsiasi livello. “Lo faremo sicuramente”, ha detto una figura di spicco del St James’ Park, parlando in forma anonima per discutere liberamente della politica del club“.

Il quotidiano poi passa a elencare i casi precedenti che hanno coinvolto la Premier League:

“Esistono anche regole rigorose che impediscono ai giocatori di trasmettere informazioni che diano a qualcun altro un vantaggio nelle scommesse e le scommesse non possono essere piazzate per conto di un giocatore. Nel 2020, Kieran Trippier , difensore del Newcastle e dell’Inghilterra , è stato squalificato per 10 settimane e multato di £ 70.000 dopo aver presumibilmente raccontato agli amici del suo imminente trasferimento dal Tottenham Hotspur all’Atletico Madrid“.

E poi, ovviamente, la case history di Ivan Tonay. Attaccante del Brentford, affetto da un grave ludopatia che ha ricevuto una squalifica di otto mesi e una multa di £ 50.000 per 232 violazioni delle regole sulle scommesse della Federcalcio inglese.

