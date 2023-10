Il Napoli sul “Cicciobello Bomber”: «Nessuna autorizzazione, ci tuteleremo nelle opportune sedi»

Il club di De Laurentiis contro Giochi Preziosi: «Si tratta di prodotto non ufficiale, la cui realizzazione non è stata in alcun modo autorizzata»

Il Napoli ha pubblicato un comunicato ufficiale sul “Cicciobello Bomber”, la bambola che ha le sembianze di Victor Osimhen prodotta e messa in commercio al prezzo di 70€ da Giochi Preziosi:

“Con riferimento alla notizia, apparsa su numerosi siti di informazione online, relativa all’imminente immissione in commercio di un gioco per bambini denominato “Cicciobello Bomber” – bambola che riproduce le fattezze del giocatore Victor Osimhen, ritratto con indosso una divisa chiaramente riferibile alla maglia da gioco della prima squadra del Club – la SSCN precisa trattarsi di prodotto non ufficiale, la cui realizzazione non è stata in alcun modo autorizzata dal Club.

La Società si è pertanto attivata per tutelare i propri interessi nelle opportune sedi“.

Questo pomeriggio la notizia della messa in commercio della bambola di Giochi Preziosi. La notizia diffusa dal Corriere dello Sport che aveva anticipato la presa di posizione del club di De Laurentiis:

“L’iconico bambolotto, prodotto da Giochi Preziosi, riceverà infatti una nuova versione “bomber”, ispirandosi proprio a Victor Osimhen. Il giocattolo sarà licenziato dalla Ssc Napoli e presenterà tutte le caratteristiche più celebri dell’attaccante: la divisa azzurra, la maschera nera e i capelli corti, ricci e gialli. Il Cicciobello Bomber sarà disponibile a partire da ottobre 2023, ed avrà un costo di 70 euro.

Il club, però, ha fatto sapere di non aver licenziato il giocattolo. E, per tutelarsi, ne sta chiedendo il ritiro dal mercato. Non è da escludere un intervento legale”.

La posizione del club era prevedibile. Infatti è inconfondibile la somiglianza con Osimhen, ma è impossibile non notare come non ci sia nessun riferimento né al Napoli, né al calciatore.

