Osimhen “Cicciobello Bomber”, può finire in tribunale tra il Napoli e Giochi Preziosi (CorSport)

Uno speciale Cicciobello Bomber dedicato a Victor Osimhen per i piccoli tifosi azzurri sarà in vendita a partire da questo mese ad un costo di 70 euro. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport:

“L’iconico bambolotto, prodotto da Giochi Preziosi, riceverà infatti una nuova versione “bomber”, ispirandosi proprio a Victor Osimhen. Il giocattolo sarà licenziato dalla Ssc Napoli e presenterà tutte le caratteristiche più celebri dell’attaccante: la divisa azzurra, la maschera nera e i capelli corti, ricci e gialli. Il Cicciobello Bomber sarà disponibile a partire da ottobre 2023, ed avrà un costo di 70 euro”.

In realtà il Napoli non intende licenziare il prodotto. Secondo lo stesso quotidiano sportivo il Napoli starebbe bloccando la vendita del bambolotto. Un aspetto questo che, se confermato, era abbastanza prevedibile. Infatti è inconfondibile la somiglianza con Osimhen, ma è impossibile non notare come non ci sia nessun riferimento né al Napoli, né al calciatore. Scrive infatti il Corriere dello Sport:

“Il club, però, ha fatto sapere di non aver licenziato il giocattolo. E, per tutelarsi, ne sta chiedendo il ritiro dal mercato. Non è da escludere un intervento legale“.

LA QUESTIONE CONTRATTUALE

Osimhen e il Napoli, la lunga marcia verso il contratto. Dopo le dichiarazioni di De Laurentiis il Corriere dello Sport – con Antonio Giordano – racconta l’estate, gli undici appuntamenti tra Adl e Calenda.

Più o meno, intorno alla metà di agosto, il 13, il chiacchiericcio che abbatté le pareti della riservatezza e la cosiddetta fuga di notizie, raccontarono di un patto prossimo al cin-cin: Napoli e Osimhen s’erano avvicinati, avvicinandosi assai, con un ingaggio riveduto e corretto a dieci milioni di euro, un prolungamento dell’attuale contratto, e con scadenza 2026, una clausola valida per l’estero dal giugno 2024 ma valida per l’estero di 150 milioni.

Poi, a Frosinone, prima di campionato, sei giorni dopo tutto quello ch’era filtrato, Osimhen fa una doppietta, va ai microfoni di Dazn e chiarisce: «C’è stata speculazione intorno a questa vicenda, De Laurentiis è il presidente e stiamo ancora trattando. Sono un giocatore del Napoli e darò cuore ed anima, poi vedremo cosa accadrà a fine mercato».

Victor Osimhen ha sempre il suo vecchio contratto, guadagna 4 milioni e mezzo, ha una serie di bonus per gol e prestazioni, e però da gennaio 2025, volendo, potrebbe firmare con chi vuole, per la stagione successiva, senza concedere alcuna «eredità» al Napoli.

