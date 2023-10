Il Chelsea subisce un’altra sconfitta umiliante allo Stamford Bridge, 0-2 per il Brentford (Telegraph)

Pochettino non vince in casa dal 25 agosto, in campionato solo una vittoria in casa: “Il progetto Pochettino ancora fatica a decollare”

Il Chelsea sembrava aver trovato il ritmo per risalire la classifica dopo tre risultati utili consecutivi. Invece, questo pomeriggio, contro il Brentford, i Blues di Pochettino sono ricaduti nel buco nero delle sconfitte deludenti. A fine partita fischi dagli spalti.

Una partita comandata per larghi tratti, finisce 2-0 per il Brentford che sbanca ancora una volta lo Stamford Bridge. Da aprile di quest’anno, è la squadra di Thomas Frank ad avere più vittorie nello stadio dei Blues che i ragazzi di Pochettino.

Brentford Premier League wins at Stamford Bridge since April: 2 Chelsea Premier League wins at Stamford Bridge since April: 1 💀 pic.twitter.com/wBV9PhuB2d — B/R Football (@brfootball) October 28, 2023

I Blues in Premier League non vincono in casa dal 25 agosto. 3-0 contro il Luton Town, poi sconfitta contro Aston Villa, Fulham e Bretnford, e pareggio contro l’Arsenal. A descrivere bene l’andamento della partita è il Telegraph:

“Non può esserci immagine più toccante del disastro del Chelsea della lunga corsa dell’attaccante del Brentford Neal Maupay che raddoppia a porta vuota – inseguito nientemeno che dal portiere del Chelsea Robert Sanchez. Il secondo gol del Brentford al 96′ è arrivato dopo una fuga da corner avversario. Quando Maupay è scattato, Sanchez (che era andato avanti) era il più vicino. Non è riuscito a recuperare in tempo, Maupay l’ha passata davanti la porta a Mbeumo per concludere“.

🚨GOAL | Chelsea 0-2 Brentford | Bryan Mbeumo Follow our partner page @ocontextsoccer pic.twitter.com/nFKwhDRo2o — VAR Tático (@vartatico) October 28, 2023

“Questa volta non è stato diverso, nonostante il miliardo di sterline speso in commissioni di trasferimento, il Chelsea è stato umiliato nuovamente da una squadra a ovest di Londra. [Il Brentford] una volta non era nemmeno sul loro radar. Il progetto Pochettino fatica ancora, senza un attaccante degno di questo nome e con una difesa vulnerabile“.

